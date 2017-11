Papa Franjo zabranio prodaju cigareta u Vatikanu

Foto: EPA-EFE

Papa Franjo je izdao naredbu kojom se zabranjuje prodaja cigareta u Vatikanu.

Papa Franjo je izdao naredbu kojom se zabranjuje prodaja cigareta u Vatikanu.

Zabrana o prodaji cigareta će biti na snazi od početka naredne godine, javlja BBC.



Glasnogovornik Vatikana je rekao da Sveta stolica "ne može sarađivati s praksom koja očigledno šteti ljudskom zdravlju".



Oko 5.000 zaposlenika i penzionisanog osoblja Vaticana trenutno može kupovati cigarete po nižim cijenama, a prodaja svake godine Vatikanu donosi milione eura. No, Burke je rekao da profit ne može biti legitiman ukoliko ljude košta njihovog života. Naveo je podatke Svjetske zdravstvene organizacije koji govore da je pušenje uzrok smrti više od sedam miliona ljudi godišnje.



"Mislim da su mnogi ljudi kupovinu cigareta u Vatikanu smatrali povlasticom. No, ova odluka je mala žrtva za Svetu stolicu, jer je prodaja cigareta bila izvor prihoda, no, naravno da je mnogo važnije uraditi ono što je ispravno", izjavio je Burke.



Papa Franjo ne konzumira cigarete, a dok je bio dijete, jedno plućno krilo mu je odstranjeno.



Vatikansko osoblje i penzioneri mogu kupiti pet šteka cigareta svakog mjeseca u duty-free shopu, koji se nalazi u prostorijama nekadašnje željezničke stanice. Pristup je dozvoljen samo onima koji posjeduju specijalnu propusnicu.



Mnogi nepušači u Vatikanu su kupovali cigarete prijateljima koji žive izvan Vatikana jer su jeftinije, dok se u Italiji na njih plaća veliki porez.