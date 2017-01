Hiljade građana Washingtona i New Yorka izašli su na ulice u četvrtak navečer kako bi izrazili nezadovoljstvo današnjom inauguracijom Donalda Trumpa, 45. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država.

U najvećem gradu SAD-a hiljade građana je došlo pred hotel Trump International, a među okupljenima našli su se slavni američki glumci Alec Baldwin i Robert De Niro, reditelj Michael Moore, gradonačelnik New Yorka Bill de Blasio i mnogi drugi.U Washingtonu je došlo do manjih nemira kada se nekoliko stotina demonstranata sukobilo s policijom koja je bila prisiljena koristiti suzavac. Okršaj se desio ispred zgrade National Press Club u kojoj se održavao skup podrške Trumpu.Građani su nosili banere i transparente s porukama kao što je "Pakao počinje u podne" s obzirom na to da će inauguracija biti održana u 12 sati po vašingtonskom vremenu, a mogle su se vidjeti i zastave okrenute naopačke, što je međunarodni znak za poziv upomoć.Za petak je u Washingtonu najavljeno okupljanje gotovo milion građana, pobornika i protivnika Donalda Trumpa. Broj najavljenih protesta je najveći u proteklih nekoliko inauguracija. Policija je dala čak 30 dozvola za okupljanja protivnika Donalda Trumpa širom grada, a demonstracije su planirane u gotovo svim gradovima, od Bostona do Los Angelesa.Sekretar Ministarstva domovinske sigurnosti Jeh Johnson kazao je da će policija suprostavljene grupe držati odvojeno te da će spriječiti eventualnu konfrontaciju. Washington će biti dodatno osiguran sa čak 28.000 pripadnika snaga sigurnosti.Trumpovi protivnici uglavnom izražavaju negodovanje što će na čelu države biti osoba koja, prema njihovim riječima, ima nazadne stavove o ženama, ilegalnim imigrantima i muslimanima, a problematične su i njegove najave obaranja reformiranog sistema zdravstvenog osiguranja i gradnje zida na granici s Meksikom.Njegovi glasači su očarani njegovom sposobnošću vođenja uspješnog biznisa i smatraju da će Trump imatu drugačiji i bolji pristup političkim problemima od njegovih prethodnika.