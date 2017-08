Otac i sin Bush osudili rasizam, Trump na udaru najžešćih kritika republikanaca

Foto: EPA

Bivši američki predsjednici otac i sin George H.W. Bush i George W. Bush izdali su saopćenje za javnost u kojem su odbacili rasizam, a u vezi sa neredima koje su ultradesničari izazvali u Charllotesvillu pri čemu je jedna osoba poginula, javlja CNN.

"Amerika uvijek mora odbaciti rasizam, antisemitizam i mržnju. Dok se molimo za Charlottesville, sjećamo se temeljnih istina iz naše Deklaracije o nezavisnosti; Svi smo stvoreni jednaki i svi imamo ista neotuđiva prava. Znamo da su ove istine vječne, jer smo vidjeli poštenje i veličinu naše zemlje", naveli su otac i sin Bush.



Bivši predsjednici nisu u svojoj izjavi pominjali reakciju predsjednika Donalda Trumpa, koji se našao pod najžešćim udarima, jer je u ponovoljenom istupu izjednačio rasističke demonstrante i građane koji su ustali protiv širenja mržnje. Međutim, mnogi drugi republikanci, kolege iz Trumpove stranke su vrlo direktno kritikovali Trumpa. Među njima i utjecajni Mitt Romney, John McCain i mnogi drugi.



CNN ističe, pozivajući se na izvore iz Bijele kuće, da je Trumpov posljednji istup u kojem je nervozno odgovarao na novinarska pitanja i mašući rukom rekao da i "ljevičari snose jednaku odgovornost za nasilje", bio neplaniran.



"Nismo to htjeli, to je on sam odlučio i to je pravi Trump", rekao je izvor CNN-a iz Bijele kuće.