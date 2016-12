Njemačku ove godine dobrovoljno napustilo 55.000 migranata

Oko 55.000 migranata koji ne ispunjavaju kriterije za azil, ili im je azil odbijen, napustilo je dobrovoljno Njemačku od januara do novembra ove godine, što je 20.000 više u odnosu na prethodnu godinu, saopćili su zvaničnici.

Foto: EPA

"To je značajno povećanje u odnosu na prethodnu godinu", rekao je glasnogovornik njemačkog Ministarstva unutarnjih poslova Harald Neymanns



novinarima precizirajući da je iz te zemlje dobrovoljno otišlo 54.123 migranta, prenosi Reuters.



On je ocijenio da je uvijek bolje da ljudi dobrovoljno napuštaju zemlju, umjesto da ih deportiraju.



Ministarstva finansija najavilo je da će u 2017. godini biti izdvojeno 150 miliona eura kako bi se ohrabrili ljudi da dobrovoljno napuste Njemačku.



Njemačka je prethodnih mjeseci pooštrila politiku imigracije zbog sigurnosti, nakon što je od početka 2015. godine prihvatila više od 1,1 milion migranata sa Bliskog istoka, Afrike i drugih zemalja.



Većina onih koji su napustili Njemačku vratili su se u svoje domove u Albaniji, Srbiji, Kosovu, Iraku, Afganistanu i Iranu, prenosi njemački list Suddeutsche Zeitung.



Kako je Reutersu rekao zvaničnik zadužen za sigurnost, broj onih koji su deportirani nakon što im je odbijen zahtjev za azil je porastao na skoro 23.800 od januara do novembra, što je više od 20.900 koliko je bilo u 2015. godini.



Napadi u koje su bili uključeni migranti i izbjeglice doveli su do porasta podrške antimigrantskoj politici partije Alternativa za Njemačku, što bi moglo da komplikuje reizbor kancelarke Angele Merkel, piše Reuters.



U utorak, sedam izbjeglica iz Sirije i Iraka starosti između 15 i 21 godine privedeno je u Berlinu zbog sumnje da su htjeli da zapale beskućnika.