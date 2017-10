Njemački Der Spiegel: NATO nije spreman za eventualni napad Rusije

Foto: EPA-EFE

Njemački Der Spiegel objavio je tajni izvještaj u kojem se upozorava da NATO nije spreman da se suprotstavi hipotetičkom napadu Rusije. Viši vojni službenici željeli bi da se vrate zapovjedne strukture koje je koristio savez tokom Hladnog rata.

Njemački Der Spiegel objavio je tajni izvještaj u kojem se upozorava da NATO nije spreman da se suprotstavi hipotetičkom napadu Rusije. Viši vojni službenici željeli bi da se vrate zapovjedne strukture koje je koristio savez tokom Hladnog rata.

Otkako je Rusija aneksirala Krim 2014. godine, Zapadna alijansa se priprema za odbranu svoje teritorije od agresora, ukoliko do toga dođe. Ali birokratija povezana s međunarodnim granicama 29 država članica što će usporiti konvojske snage da budu efikasnije od bilo kojeg ruskog tenka. Ali to nije jedini problem.



Od juna Briselom kruži tajni dokument pod nazivom "Izvještaj o napretku po pitanju jačanja kapaciteta odvraćanja i odbrane Alijanse" u kojem se navode slabosti, a vlasti su šokirane zaključkom da je logistička podrška brzom pojačanju na prostranom području koji pokriva SACEUR operativni prostor je zakržljao od Hladnog rata.



NATO-u nedostaje svega: niskih utovarača za spremnike, terenski automobili za tešku opremu i modernih mostova koji mogu nositi divovoske tenkove od 64 tona poput Leoparda 2. Dakle, postoji teška oprema koja ne može biti transportovana.



"Trenutni status nam ne ulijeva povjerenje da je NATO snaga spremna odgovoriti brzo i održivo", navodi se u izvještaju.



NATO ne bi bio spreman da se bori protiv Rusije - nemaju dovoljno službenika, osoblja i sredstava. Ovo je totalno haotična situacija s obzirom na to da je Zapadni savez vojno nadmoćan i sigurno u boljoj ekonomskoj situaciji nego autokratski režim ruskog predsjednika Vladimira Putina.



Rijetko ko misli da bi Rusija napala NATO, ali mnogi u alijansi vjeruju da će samo vjerodostojna vojna snaga spriječiti Putina da vrši politički pritisak na istočne zemlje poput Estonije, Litvanije i Latvije.



Tri godine nakon aneksije na Krim alijansa se suočava s dalekim ciljem restruktuiranja. Sada se ponovo moraju pripremati za velike vojne konflikte jer moraju biti sposobni da brzo zaprijete neprijatelju ili da budu pomoć svojim članicama u napadu. Moraju biti sposobni za brzu mobilizaciju i podršku bez obzira o kakvoj je vrsti zahtjeva, destinacije ili dužine operacije ili misije riječ.



Ministri odbrane 29 NATO članica potpisale su naredbu za reformiranje komandne strukture alijanse još u februaru.



"Priznajemo da nam je potrebna adaptacija i modernizacija alijanse i njene komandne strukture. Norveška je posvećena cilju da osigura da NATO-va komandna struktura ostane relevantna i snažna", rekla je norveška ministrica odbrane Ine Eriksen Soreide.