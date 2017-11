Napadač u Teksasu se ubio nakon što je uništio auto prilikom bijega

Devin Patrick Kelley

Devin Patrick Kelley, koji je u pucnjavi u crkvi u američkoj državi Teksasu ubio najmanje 26 ljudi, preminuo je od rane koju se sam sebi nanio, izjavio je šerif okruga Wilson Joe D. Tackitt

On je tokom intervjua za CBS News rekao da je prilikom potjere za Kelleyjem nakon pucnjave došlo do razmjene vatre između njega i dvojice naoružanih građana.



"Vjerujem da je došlo do razmjene vatre tokom vožnje, a zatim se Kelleyjev automobil slupao. Smatramo da je tada izvršio samoubistvo, nakon što je slupao automobil", rekao je Tekit.



Kelley (26) je juče pucao u Prvoj baptističkoj crkvi u mjestu Sutherland Springs u oblasti Wilson, u gradu San Antonio, i usmrtio najmanje 26 ljudi, a ranio 20.