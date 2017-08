Najveća ljubav princeze Diane bio je njen tjelohranitelj Barry Mannake

Foto: Twitter

U tajnom videosnimku koji je nedavno emitovan prvi put u Velikoj Britaniji, princeza Diana je otkrila kako je njena najveća ljubav bio njen tjelohranitelj Barry Mannake s kojim je bila u tajnoj ljubavnoj vezi.

Dokumentarac "Diana: In Her Own Words" prikazan je na Channel 4, a u videosnimku ona je tvrdila da je Mannake bio otpušten, a zatim ubijen. Nije ga imenovala, ali je očito da se radi o njemu, prenosi BBC.



U snimku princeza također tvrdi kako je bila potpuno traumatizirana opaskom princa Charlesa kada je na njeno pitanje da li je voli on rekao "šta god da je ljubav".



Ljubav je našla kasnije, rekla je Diana na videosnimku.



"Kad sam imala 24 ili 25 godina zaljubila sam se u muškarca koji je radio u osiguranju, ali je kasnije bio otpušten i ubijen u saobraćajnoj nesreći. On je bio moja najveća ljubav", rekla je Diana na snimku koji je napravila s glumcem Peterom Settelenom između 1992. i 1993. godine.



Mannake je bio njen tjelohranitelj 1980-ih godina, a poginuo je 1987. godine u saobraćajnoj nesreći.



Vozač, Mannakeov prijatelj, bio je kažnjen s 85 funti zbog neoprezne vožnje i zvanično je slučaj proglašen nesretnim. Uprkos tome, princeza Diana je uvijek tvrdila da je smrt bila planirana zbog njihove afere.



Na videosnimku Diana je otkrila i da se s princom Charlesom prije vjenčanja srela samo 13 puta i da je s njom bio nekad "topao", a nekad "hladan".



"Zvao bi me svaki dan, a onda me sedmicama ne bi kontaktirao, nije bio dosljedan u svom udvaranju", rekla je Diana.



Prema njenim riječima, njihov brak je bio bez strasti i aktivnog ljubavnog života.



"Vodili smo ljubav jednom u tri sedmice, a onda se i to prekinulo prije šest ili sedam godina", bila je otvorena princeza Diana koja je u vrijeme snimanja ovog materijala imala 32 godine.