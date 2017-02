Ministar vanjskih poslova Meksika: Iritira me Trumpov odnos prema nama

Foto: EPA

Ministar vanjskih poslova Meksika Luis Videgaray izjavio je da ga iritira odnos američkog predsjednika Donalda Trumpa prema njegovoj državi, prenosi BBC.

Luis Videgaray je rekao državnom sekretaru SAD-a Rexu Tillersonu, dok je bio u posjeti Meksiku, da je zabrinut za odnos prema imigrantima i njihovim pravima.



Tillerson je boraveći u Mexico Cityju izjavio da će dvije jake suverene zemlje imati različite stavove s vremena na vrijeme.



Odnosi između susjedskih zemalja dosegli su najnižu tačku u posljednjim decenijama.



Američki plan predstavljen ove sedmice koji se tiče protjerivanja u Meksiko svih ilegalnih imigranata registriranih prilikom prelaska američke granice, bez obzira na nacionalnost, najviše je razljutio Meksikance.



Sastanak američkih i meksičkih zvaničnika koji je održan jučer sigurno ne ukazuje na to da će se susjedske veze "zagrijati" čudesnim putem.



Ministar vanjskih poslova Meksika rekao je da će obnova odnosa biti dug proces i nimalo lak. On je pozvao sve zainteresirane da se priključe naporima da se prevaziđu trenutni bolni osjećaji i da se stvori odnos zasnovan na povjerenju i prijateljstvu.



"Postoji zabrinutost među Meksikancima, a postoji i iritiranje jer smatramo da bi trenutna politika mogla biti štetna za Meksikance i meksičku industriju", rekao je on.



Sekretar Tillerson izjavio je kako je Meksiko uvijek smatrao vrlo bliskim susjedom.