Merkel je favorit, neizvjesno ko će činiti koaliciju nakon izbora

Foto: EPA

Na prvi pogled, njemački opći izbori koji će se održati u nedjelju, su završena stvar – sve ankete predviđaju pobjedu konzervativaca Angele Merkel.

To bi značilo da neće biti promjene vlasti u najsnažnijoj evropskoj ekonomiji i ključnoj političkoj sili Evropske unije. Ali, to je samo na prvi pogled. Đavo bi mogao biti u detaljima, odnosno koaliciji koja će doći nakon izbora te odnosu prema ekonomskim reformama, piše Reuters.



Najvažniji će biti odnosi Merkelinog CDU-a sa dosadašnjim koalicionim partnerom socijaldemokratima (SPD). Desničarski AfD ili poslovno orijentirani FDP bi mogli biti prevaga. Samo nekoliko procenata može odlučiti o opcijama koalicija koje Merkel ima i da li će moći provesti svoju politiku u narednih četiri godine, a to će imati direktne posljedice po ujedinjenje eurozone, smanjenje poreza i potrošnje.



Najvjerovatniji scenarij je da će Merkel pobijediti na izborima i ostati kancelarka još četiri godine, ali ključno je pitanje koje će partije okupiti u koaliciju. Situaciju će zakomplicirati činjenica da će radikalno desni AfD i liberalni FDP vjerovatno preći izborni prag od pet posto. To znači da će tradicionalnim koalicijama CDU-FDP i SPD-Zeleni nedostajati glasova za stabilnu većinu.



Tako da će mogući scenarij biti ili nova "velika koalicija" između socijalista i bloka koji predvodi Merkel, što je do sada uvijek bila zadnja opcija. Nije isključeno da se oformi i tzv. Jamajka koalicija – zbog stranačkih boja žute, crne i zelene – a u kojoj bi bili Merkel, FDP i Zeleni.



Ali, izbori u SAD i Velikoj Britaniji su pokazali da ankete ne moraju biti uvijek tačne. Bilo kakva neizvjesnost pri formiranju koalicija može izazvati i ekonomske potrese te novu nestabilnost u Evropi.