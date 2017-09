Nijemci danas biraju novi saziv Bundestaga, izvjestan novi mandat za Angelu Merkel

Foto: Twitter

Državljani Njemačke danas izlaze na izbore i biraju 19. saziv Bundestaga, a pravo glasa ima 61,5 miliona ljudi.

Sve ankete ukazuju da je veliki favorit za pobjedu stranka aktuelne kancelarke Angele Merkel CDU, što znači da bi Merkel mogla dobiti i četvrti mandat zaredom na poziciji kancelarke.



Prema posljednjim ispitivanjima javnog mnijenja, demokršćanska Unija CDU/CSU Angele Merkel bi mogla osvojiti između 34 i 36 posto glasova. Iza nje slijedi SPD, kojeg predvodi Martin Schulz s 21 do 22 posto. Treća politička snaga bi mogla postati desno populistička Alternativa za Njemačku kojoj predizborne ankete predviđaju 11 do 13 posto glasova.



Važno je istaći da su se sve stranke koje imaju izgleda da formiraju vlast unaprijed ogradile od desnih populista Alternativa za Njemačku. koji su otvoreno protiv prijema migranata i sl.



Od mogućih koalicija se osim dosadašnje demokršćansko-socijaldemokratske kao mogućnost spominje i vlada sastavljena od demokršćana, liberala i zelenih.



Birališta u Njemačkoj bit će otvorena do 18 sati, a prvi rezultati očekuju se večeras.