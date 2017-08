London ne priznaje račun od 40 milijardi eura koji bi trebalo da plati Briselu

Foto: EPA

Velika Britanija ne priznaje 40 milijardi eura kao iznos koji Vlada ove zemlje treba da plati da bi napustila EU, izjavio je danas portparol premijerke Therese May.

List Sunday Telegraph izvijestio je da je Britanija spremna da plati do 40 milijardi eura u okviru sporazuma o napuštanju evropskog bloka, pozivajući se na neimenovane izvore upućene u britansku izlaznu strategiju.



"Kada je riječ o tom iznosu, ja ga ne priznajem", rekao je portparol premijerke May.



On je dodao da je premijerka Velike Britanije jasno stavila do znanja u pismu o aktiviranju člana 50 da Britanija i EU treba da usaglase rješenje o pravima i obavezama Londona kao člana Unije.



Do sada su održane dvije runde razgovora Londona i Brisela o Brexitu. Planirano je da Britanija istupi iz evropskog bloka 2019. godine.