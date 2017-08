Koalicijske snage vrše pritisak na IDIL u Raqqi, civili ginu u unakrsnoj vatri

Međunarodne nevladine organizacije su sve zabrinutije zbog situacije u Raqqi u Siriji, uporištu terorističke grupe IDIL-a, gdje se sve više civila nalazi u unakrsnoj vatri između terorista i koalicijskih snaga predvođenih SAD-om.

Civili koji su uspjeli napustiti grad su izjavili da mnogi od njih ginu u unakrsnoj vatri ili u zračnim napadima. Jedna žena je rekla da je avion bombardovao izbjeglički punkt dok ga je ona napuštala.



Civili u Siriji ginu jer im teroristi pucaju u leđa dok oni pokušavaju pobjeći iz grada ili ih koriste kao živi štit. Također, postoje informacije o poginulim civilima u napadima koalicijskih snaga. To je potvrdio generalni sekretar Norveškog izbjegličkog vijeća Jan Egeland. On je dodao da civili ginu u "užasnoj unakrsnoj vatri". Civili su ugroženi i zbog zračnih napada, odnosno bombardovanja, jer je Raqqa gusto naseljena.



Koalicijske snage tvrde da čine sve kako bi se izbjegle civilne žrtve, no, to se ne može izbjeći kada su civili "pomiješani s teroristima".



Postoje izvještaji koji navode da civili nisu sigurni ni kada uspiju pobjeći od terorista IDIL-a, jer ih zlostavljaju militanti koji sarađuju s SAD-om. Izbjeglički kampovi su slabo opremljeni te civili žive u užasnim uvjetima. Njima nije dopušteno ni da napuste kampove kada to požele. Egeland smatra da se radi o kršenju ljudskih prava. Prema njegovim riječima, kurdske SDF snage se nalaze oko Raqqe te onemogućavaju civilima slobodno kretanje. Ipak, SDF to odbacuje te tvrdi da "filtrira" simpatizere IDIL-a.



Uprkos povlačenju većine snaga IDIL-a iz Raqqe, koalicijske snage još uvijek ne mogu osloboditi ovaj grad iako opsada traje već tri mjeseca.