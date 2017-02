Kina na vještačkim otocima izgradila 20 objekata za raketne sisteme

Kina je skoro dovršila gradnju dvadesetak građevina na vještačkim otocima u Južnokineskom moru koje izgledaju namijenjene raketama dugoga dometa, rekla su dva američka dužnosnika agenciji Reuters.

Foto: EPA

Te gradnje će vjerojatno izazvati pitanja hoće li i kako reagirati Sjedinjene Države imajući na umu njihovo obećanje čvršćeg odnosa prema Kini u Južnokineskom moru.



Kina tvrdi da ima pravo na skoro cijelo Južnokinesko more kroz koje se odvija trećina svjetskog pomorskog prometa. Brunei, Malezija, Filipini, Tajvan i Vijetnam isto tako polažu svoja prava. Trumpova je administracija nazvala ilegalnom kinesku izgradnju otoka u Južnokineskom moru.



Gradnja betonskih građevina s krovom koji se može uvući na grebenima Subi, Mischiefu i Fiery Crossu, dijelu lanca otoka Spratly gdje je Kina već izgradila piste vojne dužine, moglo bi se smatrati vojnim zaoštravanjem, rekli su zadnjih dana američki dužnosnici govoreći pod uvjetom da ostanu neimenovani, prenosi Hina.



"Nije da Kinezi grade bilo što u Južnokineskom moru samo gradnje radi, a ove građevine sliče drugima u kojima su baterije SAM pa je logičan zaključak da su one namijenjene tome", rekao je američki obavještajni dužnosnik.



Drugi je dužnosnik rekao da su građevine izgleda duge 20 metara i 10 metara visoke.



Glasnogovornik Pentagona je rekao kako su Sjedinjene Države predane "nemilitarizaciji u Južnokineskom moru" i pozvao sve koji polažu pravo na teritorij da poduzmu mjere u skladu s međunarodnim pravom.



U svom senatskom saslušanju za potvrdu prošli mjesec je američki državni sekretar Rex Tillerson izazvao bijes Kine rekavši kako bi se Pekingu trebao uskratiti pristup otocima koje gradi u Južnokineskom moru.



Tillerson je kasnije ublažio retoriku a Trump je dalje smanjio napetosti obećavši da će poštivati dugogodišnju američku politiku "jedne Kine" u telefonskom razgovoru s kineskim predsjednikom Xijem Jinpingom 10. februara.



Greg Poling, stručnjak za Južnokinesko more u Centru za strateške i međunarodne studije u Washingtonu, rekao je u decembru u izvještaju kako je Kina izgleda postavila oružje, među kojim i protuzračne i proturaketne sisteme, na svih sedam otoka koje je izgradila u Južnokineskom moru.



Dužnosnici su rekli kako su nove građevine vjerojatno za smještaj raketa zemlja-zrak koje će ojačati kineski odbrambeni kišobran nad otocima. Nisu rekli kada bi po njihovom mišljenju Kina mogla rasporediti rakete na otoke.



Američki obavještajni dužnosnik je rekao kako građevine ne predstavljaju bitnu vojnu prijetnju američkim snagama u regiji, imajući na umu njihovu vidljivost i ranjivost. Njihova gradnja izgleda da je više politički ispit kako će Trumpova administracija reagirati, rekao je.



"Logičan odgovor bi isto tako bio politički, nešto što ne bi trebalo voditi vojnom zaoštravanju u vitalnom strateškom području", rekao je dužnosnik.