Katalonski lider Carles Puigdemont poziva na smirenost

Foto: EPA-EFE

Katalonski lider Carles Puigdemont pozvao je danas na smirenost iako je ostalo manje od 24 sata do isteka vremenskog roka koji mu je dala španska Vlada da razjasni da li je proglasio nezavisnost regiona ili ne.

Puigdemont je početkom prošle sedmice simbolično proglasio nezavisnost, koju je suspendovao samo nekoliko sekundi kasnije i pozvao je na pregovore sa Madridom o budućnosti Katalonije.



Španski premijer Mariano Rajoy dao je Puigdemontu rok do sutra da pojasni svoj stav i potom do 19. oktobra da promjeni mišljenje ukoliko insistira na otcijepljenju. Rajoy je zaprijetio i suspenzijom autonomije Katalonije, ukoliko Puigdemont bude odabrao nezavisnost.



"Katalonska Vlada i ja želimo da ponovimo našu posvećenost miru, civilizovanosti i ozbiljnost ali i demokratiji koja je inspiracija za odluke koje smo donijeli", rekao je Puigdemont.



Puigdemont nije sugerisao na koji način će odgovoriti Madridu, ali je katalonska televizijska stanica TV3 navela da neće dati pozitivan niti negativan već mnogo širi odgovor.



Španska Vlada zaprijetila je da će preuzeti kontrolu nad Katalonijom ako Puigdemont da dvosmislen odgovor.



"Odgovor mora biti bez ikakve dvosmislenosti. Mora reći 'da' ili 'ne'. Ukoliko da dvosmislen odgovor, to znači da ne želi dijalog i da španske vlasti moraju reagovati", rekao je jučer španski ministar unutrašnjih poslova Juan Ignacio Zoido.