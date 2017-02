Izraelske vlasti su odobrile izgradnju više od 3.000 dodatnih kuća na Zapadnoj obali samo sedam dana nakon što je vlada odobrila gradnju 2.500 kuća na okupiranoj palestinskoj teritoriji.

"Odluka je dio nastavka normalnog života u Judeji i Samariji te je odgovor na životne potrebe u regiji", saopćilo je izraelsko ministarstvo odbrane.



Oko 700 kuća će biti napravljeno u Alfei Menasheu, 200 u Oranitu i 50 u Nofimu. Trideset kuća je odobreno u Efratatu, 70 u Shavei Shomronu te 80 u Kfar Eldadu.



U Beit Aryehu i Beitar Illitu će biti izgrađeno po 650 kuća, a u Karnei Shomronu, Shilu i Metzudot Yehudu po 100 kuća. Nokdim i Givat Ze'ev će dobiti po 150 novih kuća.



"Ovo je vrijeme u kojem se život u Judeji i Samariji vraća u normalu. Odgovorit ćemo na pravi način potrebama stanovnika ove regije", izjavio je ministar odbrane Avigdor Liberman.



Izrael se priprema na rušenje Amone, ilegalnog naselja na Zapadnoj obali, koje je napravljeno na palestinskoj zemlji. Odluka je to Vrhovnog suda koja je donesena još 2006. godine. U decembru je stanovništvo pristalo da pređe u nove domove na drugom dijelu Zapadne obale.



Izraelska politika gradnje naselja kosi se s međunarodnim zakonom te je na meti kritika drugih država među kojima su bile i SAD, barem dok je predsjednik bio Barack Obama. No, otkako ga je naslijedio Donald Trump, Izrael je nastavio svoje planove izgradnje. Trump je nagovijestio da se neće protiviti tim planovima.



Izraelski premijer Benjamin Netanyahu će se sastati s Trumpom u Bijeloj kući 15. februara, a jedna od tema razgovora će biti planovi izgradnje na Zapadnoj obali.



Izraelska naselja na Zapadnoj obali i drugim okupiranim teritorijama poput Istočnog Jerusalema su najveći problemi u odnosima Palestinaca i izraelaca. Izrael se nastavlja širiti izvan granica iz 1967. godine, a to je glavna prepreka u mirovnom procesu.