Italija: Renzi podnio ostavku na mjestu lidera Demokratske stranke

Bivši italijanski premijer Matteo Renzi podnio je danas ostavku na mjesto lidera Demokratske stranke u nastojanju da dobije novi mandat sa jačom podrškom, uoči parlamentarnih izbora u Italiji, prenose agencije.

Matteo Renzi (Foto: EPA)

Renzi je, na taj način, započeo bitku za liderstvo u vladajućoj italijanskoj stranci, kojoj prijeti raskol, navodi AFP.



Renzi je podnio ostavku na mjestu premijera Italije u januaru nakon što su građani Italije na referendumu odbacili njegov prijedlog ustavnih reformi.



Njegovi protivnici, lijeva frakcija, prijetili su da će se odvojiti od partije, navodi AFP i dodaje da je Renzi optužio "pobunjenike" da su ga napadali kad god su mogli dok je bio premijer, kao i da su pokušali da ga ucjene da podnese ostavku na mjestu lidera partije tvrdeći da je to jedini način da se spriječi raskol.



"Raskol je jedna od najgorih riječi, samo je jedna gora, a to je ucjena. Neprihvatljivo je da partiju blokira diktat manjinskog krila. Imate pravo da nas pobijedite, ali ne da nas eliminirate. To je srce demokratije", poručio je Renzi.