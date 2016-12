Irački premijer: Još tri mjeseca potrebna za "eliminaciju" IDIL-a, Amerikanci su pesimistični

Irački premijer Haider Abadi je izjavio da su iračkoj vojsci potpomognutoj koalicijom predvođenom SAD-om potrebna još tri mjeseca da "eliminiše" terorističku grupu IDIL iz Iraka. Međutim, operacija u Mosulu ulazi u treći mjesec.

Foto: EPA

Prethodno je Abadi smatrao da će Mosul, grad koji je pod kontolom IDIL-a od juna 2014. godine, biti oslobođen do kraja ove godine. Međutim, nakon brzog napretka do Mosula u oktobru, iračke snage su usporile dok su ulazile u grad.



Komandant koalicijskih snaga Stephen Townsend je izjavio da će biti potrebne dvije godine za oslobođenje Mosulua u Iraku i Raqqe u Siriji. Govoreći o operaciji u Mosulu, Townsend je kazao da su u proteklih sedam dana iračke snage prekinule napredak kako bi se osvježile i opremile. Dodao je da irački vojni zvaničnici ne žele priznati da ofanziva ne ide brzo kao što je planirano.



"Ljudi se moraju odmoriti. Oni moraju procijeniti situaciju, jer ofanziva ne ide brzo kako smo mislili", rekao je Townsend.



Iračka vojska će nastaviti operaciju u narednih nekoliko dana, a američke snage će se približiti bojnom polju u gradu.



Ranije je saopćeno da je u Irak poslano 5.000 američkih vojnika koji su se pridružili ostatku koalicijskih snaga. Međutim, Amerikanci i dalje tvrde da njihovi vojnici neće učestvovati u borbi za Mosul, nego da će obučavati, savjetovati i pomagati ostatak koalicijskih snaga.



Abadi smatra da je Towsend pesimističan jer potcjenjuje snagu iračke vojske. Dodao je da napore za oslobođenje Mosula otežava to što teroristi prilikom kretanja drže djecu u visini glave kako bi bili sigurni da na njih neće biti otvorena vatra.



Procjenjuje se da je u Mosulu još uvijek 1,5 miliona civila koji ne mogu pobjeći jer strahuju od egzekucije. U utorak su koalicijske snage uništile most koji povezuje zapadne i istočne dijelove grada, javlja Russia Today.