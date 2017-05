Hoyt Yee: Amerika neće promijeniti svoju politiku prema zapadnom Balkanu

Hoyt Brian Yee (Foto: AFP)

Ne očekujem značajnu promjenu američke politike prema zapadnom Balkanu, izjavio je Hoyt Brian Yee, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara.

"To je tako, jer naši interesi u regionu su osnovni interesi stabilnosti, prosperiteta, demokratije, vladavine prava i to se neće promijeniti. Znamo iz protekle dvije decenije da ako ne pomognemo ovoj regiji, ako nismo uključeni da može biti problema. Evropska unija je, također, odgovorna da pomogne regionu da ide ka jačoj demokratiji, ekonomiji, i vladavini prava", rekao je Hoyt Jee, između ostalog.



Po njegovim riječima, SAD želi pomoći svima u regiji, ali je primarna odgovornost na državama i njihovim vladama.



"Oni trebaju poduzeti neophodne reforme pravosuđa, medija, države, uložiti potreban novac kroz budžete da pomognu tim institucijama i donose prave odluke. Uspostavljati partnerstva sa zemljama koje imaju iste ciljeve i da ne toleriraju uplitanje i veze s državama koje žele da države regiona ne ispune svoje strateške ciljeve", naveo je.



Na pitanje o utjecaju Rusije na zapadni Balkan i strategiji Moskve, visoki američki zvaničnik podsjeća da su i predsjednik SAD-a, državni sekretar, sekretar za odbranu ranije jasno rekli da SAD želi da radi s Rusijom tamo gdje postoji zajednički interes i osnov.



"Želimo poboljšati naše veze s Rusijom. Ali, tamo postoje razlike gdje ne gledamo istim očima i možda imamo sukobljene ciljeve, SAD će vrlo aktivno braniti svoje interese i vrijednosti. Naprimjer, u Ukrajini, gdje je Rusija pokušala prisvojiti Krim, gdje direktno i posredno destabilizira zemlju, mi ćemo i dalje smatrati Rusiju odgovornom i za provođenje dogovora iz Minska i za poštivanje međunarodnog prava i suvereniteta Ukrajine", naglasio je.



U pogledu zapadnog Balkana, ističe da su primijetili da je Rusija pokušala obeshrabriti države poput Crne Gore da ispune svoj legitimni cilj i priključe se NATO-u.



"Vidjeli smo da Rusija pokušava da poveća svoju dominaciju u pogledu isporuke energenata u regionu i širu Evropu. Mi ćemo nastaviti raditi s partnerima i saveznicima da državama omogućimo da ispune svoj cilj priključenja evroatlantskim institucijama, da diverzificiraju izvore energije i steknu energetsku neovisnost. Ali, poštujemo pravo da države imaju svoje odnose s Rusijom na svaki legitiman i legalan način", kazao je.



Zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara se osvrnuo i na izjave o "velikoj Albaniji" ističući da ne vjeruje da postoji ozbiljan pokret ili želja Albanaca u Makedoniji, Crnoj Gori ili Albaniji da se nekako ujedine.



"Znam da je bilo neke retorike. Uvjereni smo da neodgovorna i provokativna retorika političara u regionu stvara sumnje. Izborne kampanje to ne opravdavaju, ali važno je ne pretjerivati u reakcijama i ne shvatati političare bukvalno posebno tokom kampanje", pojasnio je.