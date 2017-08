Guverner američkog ostrva Guam odbacio sjevernokorejske prijetnje raketnim napadom

Guverner Guama u četvrtak je odbacio sjevernokrejske prijetnje da će razviti plan do sredine augusta da ispale rakete na tu američku pacifičku teritoriju, rekavši da one dolaze s "pozicije straha" i da nije povišen nivo uzbune od eventualne prijetnje.

Guverner Guama u četvrtak je odbacio sjevernokrejske prijetnje da će razviti plan do sredine augusta da ispale rakete na tu američku pacifičku teritoriju, rekavši da one dolaze s "pozicije straha" i da nije povišen nivo uzbune od eventualne prijetnje.

Sjevernokorejski državni mediji javili su tokom dana da će, na osnovu plana koji će biti predstavljen čelniku zemlje Kim Jong Unu, četiri rakete srednjeg dometa biti ispaljene u vode između 30 i 40 kilometara od Guama "kao nagovještaj ključnog upozorenja Sjedinjenim Državama".



Guam ima 163.000 stanovnika i na njemu je smještena američka vojna baza u kojoj se nalaze podmornička jedinica, zračni poligon i obalna straža.



"Oni vole biti nepredvidivi. Oni ispale projektil kada niko nije spreman na to, i oni su to učinili dosta puta. Sada su telegrafirali da su spremni za to", izjavio je guverner Guama Eddie Calvo Reutersu u intervjuu obavljenom na tom otoku.



"Oni nam sada telegrafiraju da će napasti, što znači kako žele da ne bude nikakvih nesporazuma. Mislim da je to pozicija straha", kazao je.



On je izjavio da postoje izvjesne brige među stanovnicima Guama, ali ne i panika, i da su vlasti "veoma uvjerene" da nema potrebe povisiti opasnost od vanjske prijetnje, uprkos upozorenjima iz Sjeverne Koreje koja su prvi put poslana u srijedu.



"Postoji odbrambeni štit s Južnom Korejom, postoji odbrambeni štit s Japanom, tu su i zajednički mornarički kapaciteti Južne Koreje, Japana i Guama i postoji sistem protivraketne odbrane Guama, što sve čini odbrambeni štit u više nivoa", kazao je Calvo.



"Trenutno, na osnovu onoga što znamo, nema potrebe za bilo kakve brige i povišenje nivoa uzbune na Guamu", izjavio je čelnik pacifičke teritorije za Reuters.