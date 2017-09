Guardian otkriva: Predsjednik Azerbejdžana upleten u skandal pranja novca u vrijednosti 3 milijarde dolara

Foto: EPA-EFE

Vladajuća elita Azerbejdžana rukovodila je tajnom operacijom tokom koje je na plaćanje istaknutih Evropljana, kupovinu luksuznih roba i pranje novca kroz mrežu sumnjivih britanskih kompanija potrošeno 2,9 milijardi dolara, otkriva Guardian. Podaci pokazuju da je da je vrh Azerbejdžana, optužen za zloupotrebu ljudskih prava i sistemsku korupciju, do 2012. do 2014. godine izvršio više od 16.000 tajnih plaćanja.

Novac je odlazio političarima i novinarima koji su bili dio međunarodne lobističke operacije čiji je cilj bio skretanje pažnje s kritika upućenih predsjedniku Azerbejdžana Ilhama Aliyeva i i promicali pozitivnu sliku o njegovoj naftom bogatoj zemlji. Nije poznato da li su oni koji su primali novac znali odakle on zapravo dolazi.



Guardian piše da je Aliyev koristio britanske kompanije kako bi premještao velike sume novca izvan djelokruga regulatora i poreznih vlasti. Sedam miliona funti potrošeno je u Velikoj Britaniji na luksuznu robu i privatne škole.



Jedna od vodećih evropskih banaka obrađivala je isplate putem svoje podružnice u Estoniji. Iz Danske Bank su kazali da je dolazilo do "pranja novca i drugih nezakonitih praksi". Nepravilne uplate prvi put su primijećene 2014. godine. Podaci do kojih je, između ostalih, došao Guardian obuhvataju period od 30 mjeseci.



Bankovna evidencija pokazuje višestruko plaćanje nekoliko bivših članova Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope. Jedan od njih je Eduard Lintner, bivši njemački zastupik i član Kršćanske socijalne unije, bavarske sestre stranke vladajućih kršćanskih demokrata Angele Merkel. Drugi je Luca Volonte, bivši italijanski predsjednik srednje desne grupe u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope. Isplate su se dešavale u vrijeme kada je Azerbejdžan bio pod kritikama zbog hapšenja novinara i aktivista za ljudska prava te namještenih izbora. Operacija podmićivanja je bila toliko uspješna da su članovi Vijeća Evrope glasali protiv izvještaja o Azerbejdžanu 2013. godine.



Linter je 2010. godine u Berlinu osnovao Društvo za promicanje njemačko-azerbejdžanskih odnosa i tada je dobio 755.000 eura. Isplata 61.000 eura stigla je dvije sedmice nakon njegove posjete Azerbejdžanu. Tvrdi da nije imao ličnu korist od novca. Volonte je putem italijanske fondacije Novae Terrae u ratama dobio više od dva miliona eura. Tužiocu su ga u Milanu optužili za pranje novca i korupciju. On sve poriče. Preko britanskih kompanija, a za privatno savjetovanje kompanije Avuar Co, najmanje 425.000 eura isplaćeno je Bugarinu Kalinu Mitrevu. Kao i Volonte i Mitrev poriče sve nezakonite radnje. Inače, Mitrev je suprug Irine Bokove, generalne direktorice UNESCO-a. Bokova je za Guardian kazala da nema saznanja o poslovnim odnosima svog supruga.



Najmanje dva miliona eura dobio je i bivši CNN-ov producent Eckart Sager. Njegova PR kompanija je hvalila azerbejdžansku vladu i njihove stavove. Skoro 400.000 funti dobio je i Jovdat Guliyev, član Anglo-azerbejdžanskog društva.



Kompanije preko kojih se prao novac bili su registrovane u Velikoj Birtaniji, Metastar Invest, Hilux Services, Polux Management i LCM Alliance. Njihovi korporativni partneri su anonima porezna utočišta na Djevičanskim otocima, Sejšelima i Belizeu.



Iako prva azerbejdžanska porodica nije direktno imenovana, Guaridan piše da su dokazi o njenoj upletenosti jasni.