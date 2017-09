EU uvodi granične kontrole unutar Schengena zbog prijetnje terorizmom

Foto: EPA-EFE

Evropska unija je saopćila danas da će možda dozvoliti državama da unutar Schengenske slobodne zone nastave granične provjere za još dvije godine kako bi pojačali borbu protiv terorističke prijetnje, navodi AFP.

Evropska unija je saopćila danas da će možda dozvoliti državama da unutar Schengenske slobodne zone nastave granične provjere za još dvije godine kako bi pojačali borbu protiv terorističke prijetnje, navodi AFP.

Komesar za unutrašnje poslove Dimitris Avramopoulos je rekao da nema više razloga za privremene provjere koje su neke zemlje uvele prošle godine tokom evropske imigrantske krize. Ali, on je rekao da će Evropska komisija uskoro prezentirati plan koji će unaprijediti postojeća pravila u pogledu sigurnosnih razloga za uvođenje provjera.



"Propisi Schengenske zone možda nisu dovoljno ažurirani da bi mogli pratiti rastuće sigurnosne izazove", rekao je Avramopoulos.



On je pobrojao posljednje terorističke napade u Španiji, Finskoj, Francuskoj, Belgiji i Njemačkoj. Novi plan bi omogućio državama da uvode provjere još dvije, plus dvije godine.