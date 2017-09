Erdogan: Turska nije odustala od članstva, ali ne može trpjeti optužbe EU

Foto: EPA

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je kako je njegova zemlja odgovorila na obaveze prema Evropskoj uniji (EU), no kako Unija nije ispunila obećanja data Turskoj. U tom smislu, kako je kazao, Turska ne može trpjeti optužbe od EU.

"Turska bez sumnje nije odustala od svog strateškog cilja - članstva u Evropskoj uniji, što je i zvanična politika države. I kao kandidati za članstvo, ali i nakon otvaranja pregovora ispunjavali smo naše obaveze, a to i nastavljamo raditi. Mi smo odgovorili na naše obaveze", rekao je Erdogan u srijedu na proširenom sastanku regionalnih čelnika vladajuće turske Stranke pravde i razvoja (AK Parti).



Erdogan je također, poručio da Turska nije pravila problem zbog kašnjenja od EU, te da je, s vjerom da će reforme istovremeno podići demokratske i ekonomske standarde građana, nastavila napredovati, prenosi TRT.



Naglasivši da je Turska učinila svoj dio zadaće, Erdogan je kazao da je potez na Evropskoj uniji da se odredi želi li nastaviti proces učlanjenja Turske. Dodao je da neće dozvoliti da to pitanje i Turska postanu predmet predizbornih prepucavanja u Njemačkoj i Austriji.



Erdogan je pozvao Sjevernu Koreju da smanji napetost u regiji, jer bi u protivnom šteta mogla biti nanesena cijelom čovječanstvu.



Naglasio je da borba protiv nuklearnog oružja mora početi u zemljama koje posjeduju najrazornije arsenale oružja za masovno uništenje.



Osvrnuvši se i na aktuelne progone muslimanske manjine u mijanmarskoj regiji Arakan, Erdogan je kazao da problem tog naroda (Rohingya) zbog različitih računa postoji već dugi niz godina.



"Naravno da smo svjesni da su problemi u Arakanu nastali zbog različitih problema i da to traje dugo uz povremena intenziviranja shodna proračunima različitih krugova" kazao je Erdogan koji je u proteklim sedmicama obavio razgovore s mnogim svjetskim zvaničnicima kako bi pomogao u rješavanju krize u Arakanu.



Pred napadima mijanmarske vojske više od 120.000 mijanmarskih muslimana izbjeglo je u proteklih desetak dana u susjedni Bangladeš.



Kako navodi TRT, Erdoganova supruga Emine i šef turske diplomatije Mevlut Cavusoglu će danas posjetiti mijanmarske izbjeglice u Bangladešu, dopremiti im pomoć i razgovarati sa bangladeškim zvaničnicima kojima su ranije ponudili da Turska snese sve troškove zbrinjavanja ugroženih izbjeglica.



Turski predsjednik Erdogan je upozorio javnost da sve fotografije i snimci koji se šire na internetu nisu nastali u Mijanmaru i da nemaju veze sa istinom o golgotama koju proživljavaju muslimani u Arakanu.