Erdogan: 54 godine Turska čeka na vratima EU-a, lagali su nas

Predsjednik Republike Turske, Recep Tayyip Erdogan je u obraćanju na Globalnom poslovnom forumu Bloomberg prisutnima kazao da je iz Iraka terorističkim organizacijama u ratom pogođenoj Siriji stigla podrška od preko tri hiljade šlepera, uključujući tenkove, artiljeriju, oklopna vozila i municiju.

"Sad ja, kao Turska, razmišljam: ko može garantovati da svo ovo teško naoružanje, koje je stiglo u Siriju, sutra neće biti upotrijebljeno protiv mene?", rekao je Erdogan.



Dotakao se i saradnje Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i terorističke organizacije PYD/PKK.



"Ova teroristička organizacija je produžena ruka terorističke organizacije PKK u Turskoj. PYD/YPG je teroristička organizacija s kojom Amerika u operaciji u Rakki zajedno vodi borbu protiv terorističke organizacije ISIS. Ne mogu shvatiti kako zemlja koja vjeruje u demokratiju sarađuje s jednom terorističkom organizacijom da bi uništila drugu", kazao je Erdogan, prenosi TRT.



Na pitanje o procesu pristupanja u Evropsku uniju (EU), podsjetio je da Turska već 54 godine čeka na vratima ove međudržavne organizacije.



"Turskoj je, ustvari, nametnut politički embargo. Nisu nam kazali istinu tokom ovog procesa. Lagali su nas. Nisu poslali pomoć koju su obećali, niti šalju", rekao je Erdogan, dodajući kako očekuje da EU donese odluku u vezi s odnosima s Turskom.



"Neka nam oni zatvore vrata i mi ćemo lako donijeti odluku. Nismo ni zainteresirani, da vam i to kažem, ali oni žele da Turska pobjegne. E, ne može tako, mi nikada nismo bili oni koji bježe iz ringa. Neka oni budu oni koji bježe. Neka donesu odluku. Mi ćemo lako donijeti našu odluku", poručio je Erdogan.



Komentirajući pitanje referenduma o nezavisnosti kojeg su vlasti Kurdske regionalne uprave na sjeveru Iraka najavile za 25. septembar, a Parlament i Vlada Iraka zabranili, poručio je da vlasti Kurdske regionalne uprave na sjeveru Iraka ovim korakom prave grešku.



"Po povratku u Tursku, 22. septembra, u petak, u Ankari ćemo održati sjednicu Savjeta nacionalne sigurnosti Turske. Na sjednici ćemo donijeti odluku o tome kakvu vrstu sankcija ćemo uvesti", rekao je Erdogan, izrazivši nadu da će vlasti Kurdske regionalne uprave na sjeveru Iraka do 25. septembra odustati od, kako je rekao, ove pogrešne odluke i nastaviti s radom kao i dosad.



Istakao je i da je Turska primorana da dođe u posjed ne samo proturaketnog sistema S-400, nego možda i S-500 i S-600 jer u susjednoj Siriji, kako je kazao, postoji proturaketni sistem S-400.



"Ovo su koraci kako bi sebe zaštitili. Postoje koraci koje je potrebno poduzeti u vezi s balističkim raketama", naglasio je turski predsjednik.



Na kraju je dodao kako će u ponedjeljak razgovarati o dešavanjima u Siriji s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.



Turski predsjednik boravi u New Yorku na zasjedanju generalne skupštine UN-a.