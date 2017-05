Predsjednici Donald Trump i Reccep Tayyip Erdogan stali su rame uz rame u Bijeloj kući u utorak i obećali da će ojačati svoje odnose, unatoč strogog upozorenja turskog lidera da Washington prestane naoružavati kurdske snage.

Erdogan je u Ovalni ured došao sa osiguranom moći nakon referenduma i pritužbama na račun američke podrške kurdskim borcima i "skrivanja Washingtona" u mozak propalog puča.



Lideri su također na dnevni red stavili obnovu ključnog saveza između vodeće sile NATO-a i njenog najvećeg muslimanskog člana, a dogovorili su se da će biti partneri u borbi protiv Islamske države u Siriji i Iraku.



"Apsolutno je neprihvatljivo da se YPG-PYD uzme obzir kao partnera u regiji, to je protiv globalnog sporazuma do kojeg smo došli", rekao je Erdogan, referirajući se na jedinice kurdskog naroda YPG u Siriji.



Dodao je kako ne treba dozvoliti tim grupama koji žele promijeniti etničke ili vjerske strukture u regiji da koriste terorizam kao izgovor, što znači da Kurdi koriste borbu protiv IDIL-a kao pokriće za separatistički nacionalizam.



Trump je bio jedan od prvih lidera koji je čestitao Erdoganu pobjedu na referendumu 16. aprila, a njegov turski kolega uzvratio je kompliment u utorak pozdravljajući "legendarni trijumf" u predsjedničkoj utrci u SAD-u.



"Naravno da je pobjeda gospodina Trumpa dovela do buđenje novih očekivanja u Turskoj i regiji. Znamo da je nova američka administracija neće dozvoliti da te nade budu uzalud", rekao je Erdogan.