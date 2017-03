Donald Tusk ponovno izabran za predsjednika Evropskog vijeća

Foto: EPA

Čelnici Evropske unije ponovno su izabrali bivšeg poljskog premijera Donalda Tuska za predsjednika Evropskog vijeća unatoč protivljenju njegove matične zemlje.

Prvi se o tome porukom na Twitteru oglasio luksemburški premijer Xavier Bettel.



"Habemus Presidentum. Sretno Donalde - napisao je Bettel. - Hvala vam na potpori", rekao je Tusk.



Tuskov prvi mandat počeo je 1. decembra 2014. i traje do 31. maja ove godine. Novi mandat je od 1. juna do 30. novembra 2019.



Tusk je rođen 22. aprila 1957. godine u Gdanjsku gdje je na tamošnjem sveučilištu studirao povijest. Godine 1980. pridružio se sindikatu Solidarnost, koji je ponajviše pridonio padu komunističkog režima u Poljskoj. Nakon pada komunizma, Tusk je utemeljio prvi liberalni pokret u Poljskoj, Liberalni demokratski kongres, s kojim je 1991. ušao u parlament. Godine 2011. bio je jedan od osnivača Građanske platforme, stranke desnog centra, kojoj je kasnije postao predsjednik. Svojom Građanskom platformom 2007., je na izvanrednim izborima pobijedio braću Kaczynsky, a 2011. je ponovno izabran, kao prvi premijer koji je dobio drugi mandat nakon pada komunizma u Poljskoj.



Tusk ima iskustvo najdugovječnijeg premijera u postkomunističkoj Poljskoj. Na toj dužnosti bio je sedam godina, dok je do njega poljska vlada prosječno trajala oko 13 mjeseci.



Kao premijer Tusk je bio jedan od najglasnijih kritičara ruske politike.