Donald Trump: Sjeverna Koreja 25 godina iznuđuje novac, razgovor nije odgovor!

Donald Trump (Foto: EPA)

Američki predsjednik Donald Trump se oglasio na Twitteru te je poručio da razgovor više nije odgovor Sjevernoj Koreji.

Američki predsjednik Donald Trump se oglasio na Twitteru te je poručio da razgovor više nije odgovor Sjevernoj Koreji.

"SAD su razgovarale sa Sjevernom Korejom i plaćala joj iznuđeni novac 25 godina. Razgovor nije odgovor!", napisao je Trump na Twitteru.



Kako piše Russia Today, se da je američki predsjednik ovim tvitom odbacio diplomatiju kao moguće rješenje trenutne krize na Korejskom poluotoku.



Trumpov tvit je uslijedio nakon zvaničnog saopćenja Bijele kuće u kojoj je on poručio da "su sve opcije na stolu" kada je riječ o aktuelnim tenzijama.



Pyongyang je u utorak ispalio balistički projektil koji je proletio iznad Japana, a Trump je taj poziv nazvao prijetećim i destabilizirajućim. Dodao je da je Sjeverna Koreja pokazala svoj prezir prema susjedima, svim članicama UN-a, kao i minimalne standarde prihvatljivog međunarodnog ponašanja.



Washington je stao na stranu Tokija i Seoula, a tri države tvrde da se suočavaju s velikom i rastućom prijetnjom od Pyongyanga.



Ostale članice UN-a uključujući Rusiju, Kinu i Njemačku, insistiraju na diplomatskom rješenju. Moskva i Peking poručuju da je potrebno saslušati sve strane kako bi se riješila kriza, a u tome ima i podršku Berlina.



Od SAD-a je zatraženo da obustave zajedničke vojne vježbe s Jućnom Korejom kako bi Sjeverna koreja prekinula testiranja projektila, no, State Department je to odbio.