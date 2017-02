Donald Trump: Porazit ćemo radikalni islamski terorizam

Predsjednik Donald Trump najavio je u ponedjeljak da će dopustiti ulazak u Sjedinjene Države ljudima koji "žele da vole SAD", braneći svoja imigracijska i izbjeglička ograničenja tokom prve posjete štabu američke Centralne komande. Također je poručio da će nastaviti borbu protiv radikalnog islamskog terorizma.

Foto: EPA

Trump je potvrdio svoju podršku NATO-u pred vojnim zapovjednicima i vojnicima i često je pominjao u govoru unutrašnju sigurnost, u jeku sudske borbe oko njegove zabrane ulaska putnicima iz sedam većinski muslimanskih zemalja. On nije direktno pomenuo taj slučaj koji je trenutno predmet u saveznom žalbenom sudu nakon što je niža sudska instanca privremeno ukinula zabranu.



"Potrebni su nam snažni programi tako da ljudima koji vole nas i vole našu zemlji i završit će voleći našu zemlju omogućimo da uđu, a onima koji žele da nas unište i razore našu zemlju držimo van nje", kazao je Trump.



Dodao je da će sloboda, sigurnost i pravda prevladati.



"Porazit ćemo radikalni islamski terorizam i nećemo dopustiti da uhvati korijenje u našoj zemlji. Mi to nećemo dopustiti", kazao je.



On se također dotakao raznih savezništava u svom govoru, rekavši da "mi snažno podržavamo NATO", prenosi Associated Press.