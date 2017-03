Čovjek koji se predstavljao kao Justin Bieber optužen za seksualno zlostavljanje djece

Justin Bieber (Foto: EPA)

Čovjek koji se lažno predstavljao kao Justin Bieber na društvenim mrežama, optužen je za više od 900 krivičnih djela povezanih sa seksualnim zlostavljanjem djece i dječijom pornografijom.

Bryan Asrary, 42-godišnjak koji je na Instagramu glumio Biebera, kontaktirao je djevojčice, koje je pronašao na nalogu slavnog pjevača i tražio od njih da mu pošalju fotografije na kojima su gole.



Optužen je za 931 krivično djelo, uključujući tri silovanja, a žrve njegovih djela su 157 osoba širom svijeta. Asrary je nedavno uhapšen zbog dječije pornografije i iznude.



Još 2014. godine Asrary je prvi put kontaktirao jednu djevojčicu u direktnoj poruci na Instagramu i tražio od nje da mu pošalje gole fotografije, predstavljajući se kao Bieberov drug koji može da je poveže sa pjevačem. Kada mu to nije uspjelo, predstavio se kao Justin i zatražio joj isto, a ona mu je neke od fotografija poslala. On joj je tada i zaprijetio da će, ako mu ne nastavi slati fotografije, objaviti one koje mu je ranije slala.



Policijski inspektor Jon Rouse upozorio je mlade obožavatelje Justin Biebera i roditelje da budu na oprezu.



"Činjenica da je toliko djece moglo vjerovati da je u komunikaciji sa slavnim pjevačem govori nam da moramo ozbiljno razmisliti o tome kako je naše društvo obrazovalo djecu o sigurnosti na internetu", kazao je Rouse, prenosi BBC.