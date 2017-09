Četvrtina Amerikanaca misli da muslimani u SAD-u nemaju ista prava kao drugi građani

Foto: Ilustracija

Rezultati studije koju je proveo Centar za javnu politiku Annenberg Univerziteta u Pennsylvaniji pokazuju da skoro četvrtina Amerikanaca, njih 22 posto, ne zna ili ne vjeruje da muslimani u SAD-u ustavom imaju zagarantovana ista prava kao i drugi građani.

Isto istraživanje pokazalo je da blizu 20 posto Amerikanaca ne zna da ateisti također imaju prava zagarantovana ustavom.



Ispitanici su tokom istraživanja, između ostalog, odgovarali na pitanje da li je tačno da muslimani u Americi imaju ista prava kao i drugi građani. Blizu 76 posto ispitanika odgovorilo je da je to tačno, dok je 18 posto dalo negativan odgovor, a četiri posto nije znalo odgovor.



Na isto pitanje o ateistima u SAD-u 79 posto je reklo da je to tačno, dok je 15 posto odgovorilo da nemaju ista prava kao drugi građani. Pet posto njih nije znalo odgovor.



Rezultati ovog istraživanja pokazali su da su Amerikanci pogrešno informisani o osnovnim ustavnim odredbama, uključujući prava koja garantuje Prvi amandman američkog ustava. Čak 37 posto ispitanih nije znalo navesti prava zagarantovana Prvim amandmanom, a samo polovina ispitanika je znala da Prvi amandman garantuje slobodu govora. Osim toga, većina njih je pogrešno informisana o organizovanosti američke vlade.



"Činjenica da mnogi Amerikanci ne znaju koja su prava zagarantovana ustavom je zabrinjavajuća. Ovi rezultati naglašavaju potrebu za visokokvalitetnim obrazovanjem građana u školama i za boljim izvještavanjem medija o pravima koja garantuje ustav", rekla je Kathleen Hall Jamieson, direktorica Centra za javnu politiku Annenberg.



Istraživači ističu da dezinformacije u slučaju ustavne zaštite muslimana mogu imati veliki utjecaj na živote ljudi.



"Zlodjela počinjena iz mržnje prema muslimanima u porastu su posljednjih godina. Neophodno je utvrditi da muslimani u Americi imaju ista prava kao i drugi Amerikanci, a tek onda braniti ta prava", rekao je Ibrahim Hooper iz Vijeća za američko-islamske odnose.



Napominje da je uobičajena taktika antimuslimanskih kampanja tvrdnja da islam nije religija, već politička ideologija.



"Mislim da je to zaista ubrzano tokom predsjedničke kampanje, a izborom Donalda Trumpa islamofobični stavovi su sve prisutniji", rekao je za Huffington Post.