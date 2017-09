Četiri firme izabrane za gradnju zida na granici SAD-a i Meksika

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa izabrala je četiri građevinske kompanije da izgrade prototip zida na američko-meksičkoj granici.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa izabrala je četiri građevinske kompanije da izgrade prototip zida na američko-meksičkoj granici.

Kako je objavila Agencija za carine i zaštitu granica, te kompanije su Caddell Construction Co. of Montgomery, Alabama; Fisher Sand & Gravel Co. of Tempe, Arizona; Texas Sterling Construction Co. of Houston i W.G. Yates & Sons Construction Company of Philadelphia, Mississippi.



Ugovori za prototipe koji su s njima potpisani iznose od 400.000 do 500.000 američkih dolara.



Prototipi zida visokog deset i širokog također deset metara će testirani u San Diegu, javljaju američki mediji.