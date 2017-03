Britanski ministar za Brexit: Prava građana u Velikoj Britaniji i dalje će biti prioritet

Foto: EPA

Britanski ministar za Brexit David Davis izjavio je da će prava građana u Velikoj Britaniji i Evropi i dalje biti prioritet u razgovorima o Brexitu, prenosi BBC.

On je također rekao da vlada radi na planu za nepredviđene okolnosti u slučaju da ne može biti postignut dogovor o izlasku iz Evropske unije (EU).



Poslanici Velike Britanije će raspravljati o Brexitu u ponedjeljak, nakon insistiranja na veću zaštitu za građane EU koji žive u Velikoj Britaniji.



Sekretar za Brexit Andrew Marr rekao je za BBC kako vjeruje da neće doći do potpunog kraha u pregovorima, ali i da poslanici moraju biti spremni na najgore.



"Jednostavno je, mi smo planirali okolnosti za nepredviđene situacije, sve različite rezultate i sve moguće ishode To nije samo moj tim, već svi - svaki odjel. Svima nam je cilj stvoriti dobar rezultat", rekao je Marr.



Premijerka Velike Britanije Theresa May je rekla da će "izvući" Veliku Britaniju iz EU, čak i ako poslanici odbiju dogovor.