Britanski ministar pod istragom zbog seksualnog uznemiravanja sekretarice

Foto: AFP

Britanska premijerka Theresa May naredila je provođenje istrage nakon izvještaja da je jedan od njenih ministara tražio od svoje sekretarice da mu kupi seksualna pomagla, javlja Reuters.

Mark Garnier, zamjenik u ministarstvu trgovine tražio je od Caroline Edmondson da mu kupi seksualna pomagala te ju je nazivao "sugar tits", objavio je "Mail on Sunday". Garnier je u izjavi pojasnio da je to rekao "tokom opuštenog razgovora o televizijskoj emisiji“ te da je "zahtjev da mu kupi igračke" bio samo šala.



Edmondson je, s druge stranke odbacila njegovu verziju incidenata, tvrdeći da se nije radilo o šali.



Izvještaj je objavljen nakon što je portparolka premijerke May izjavila da je svako seksualno uznemiravanja apsolutno neprihvatljivo te da bi se svaki ministar, u takvom slučaju suočio sa "ozbiljnim akcijama".



Komentar je uslijedio nakon što su objavljene informacije o čestom seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju u Parlamentu Evropske unije.