Britanski ministar podnio ostavku zbog neprikladnog seksualnog ponašanja

Michael Fallon (Foto: EPA-EFE)

Ministar odbrane Velike Britanije Michael Fallon podnio je danas ostavku na tu funkiju poslije optužbi za neprikladno seksualno ponašanje, saopćila je Vlada Velike Britanije.

Mediji su prethodno javili da je Fallon optužen za neprimjereno seksualno ponašanje prema jednoj novinarki, navodi Associated Press.



Fallon, član vladajućih konzervativaca, naveo je u pismu upućenom premijerki Theresi May da možda "nije ispunio visoke standarde" koji se očekuju u vojsci.



Britanski političari suočavaju se sa sve većim brojem optužbi za neprikladno ponašanje, a May je zakazala sastanak vrha svoje Konzervativne partije na kojem će se razmatrati odgovor na taj problem.