Brennan: Moskva jeste pokušala da se umiješa u predsjedničke izbore u SAD-u

Foto: EPA

Jasno je da je Rusija prošle godine pokušala da se umiješa u predsjedničke izbore u SAD, rekao je bivši direktor Centralne obavještajne službe (CIA9 John Brennan.

On je dodao i da je upozorio direktora ruske Državne službe bezbjednosti Aleksandra Bortnjikova da bi takvi postupci mogli da naruše odnose Vašingtona i Moskve.



"Svima bi trebalo da bude jasno da se Rusija drsko umiješala u izbore u SAD, uprkos našim oštrim protestima i eksplicitnom upozorenju Rusima da to ne rade", rekao je Brenan na saslušanju pred Obavještajnom komisijom predstavničkog doma SAD.



Američke obavještajne službe su u januaru došle do zaključka da je Moskva u novembru pokušala da se umiješa u predsjedničku kampanju u korist tada republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trampa, uključujući i hakovanje i objavljivanje poruka važnijih političara demokrata.



Moskva je negirala bilo kakvu umiješanost u predsjedničke izbore u SAD.