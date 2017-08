Big Ben neće raditi naredne četiri godine

Foto: EPA

Britanski simbol Big Ben prestat će s radom naredne četiri godine dok počinju radovi na obnovi slavnog tornja sa satom iz 19. stoljeća u blizini zgrade britanskog parlamenta.

Britanski simbol Big Ben prestat će s radom naredne četiri godine dok počinju radovi na obnovi slavnog tornja sa satom iz 19. stoljeća u blizini zgrade britanskog parlamenta.

"Prekid rada Big Bena značajna je faza u ovom ključnom projektu konzerviranja", navodi Steve Jaggs, čija je zvanična titula "čuvar velikog sata" u izjavi parlamentu u ponedjeljak.



To će biti najduži period da Big Ben, čije je ime blisko brojnim ljudima širom svijeta zbog njegovog korištenja u radijskim i televizijskim emisijama BBC-a, prestane s radom u svojoj 157-godišnjoj historiji.



Veliko zvono, popularno nazvano Big Ben, teško je 13,7 tona i kuca svaki sat s notom E. Četiri manja zvona također otkucavaju svakih 15 minuta.



Posljednja zvonjava zvona bit će u 12 sati 21. augusta, navodi se u saopćenju.



Sat će još tiho pokazivati tačno vrijeme do 2021. a zvona će nastaviti da zvone svakom značajnom prilikom, kao što je Nova godina.



Elizabetin toranj, koji je visok 96 metara, najfotografiraniji je objekat u Britaniji.



Kompletan toranj u širokoj javnosti se naziva Big Ben iako se isto ime odnosi samo na zvono.



Procjenjuje se da će radovi na očuvanju Big Bena koštati 29 miliona funti.



Zbog činjenice da će satni mehanizam biti privremeno van funkcije, moderni elektromotor pomjerat će kazaljke sata do njegove potpune obnove.



Parlament je također saopćio da će neke od četiri strane sata biti prekrivene dok se obavljaju radovi.



"Ipak, kako bi se osiguralo da javnost bude u prilici da podešava svoje satove po ovom najbitnijem mjeraču vremena, jedna strana sata ostat će vidljiva tokom radova", saopćio je parlament, prenosi AFP.