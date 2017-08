Austrijski ministar Kurz: U Sarajevu i Prištini ženama plaćaju da na ulicu izađu potpuno pokrivene

Sebastian Kurz (Foto: EPA)

Ministar vanjskih poslova Austrije Sebastian Kurz izrazio je zabrinutost zbog sve većeg utjecaja muslimanskih zemalja, prije svega Turske, ali i Saudijske Arabije, na zemlje Zapadnog Balkana.

"U Sarajevu ili Prištini se, naprimjer, ženama plaća da potpuno pokrivene izlaze na ulicu, kako bi promijenile sliku u gradu", smatra Kurz, istakavši da se to ne smije bez djelovanja gledati.



On je rekao da bi trebalo ubrzati pristupni proces zemalja Zapadnog Balkana u EU, kako bi se Turska i druge sile "držale pod kontrolom".



"EU, iako je trenutno potresena događajima kao što su Brexit, migrantska kriza ili terorizam, ne smije ispustiti iz vida Zapadni Balkan", upozorio je Kurz, prenose austrijski mediji.



Zbog toga, dodao je on, tim zemljama se mora ponuditi vjerodostojna evropska perspektiva.