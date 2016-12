Australska policija je okončala dvoipogodišnju istragu na Božić te je zaplijenila 506 kg kokaina, javlja CNN, što je druga velika zapljena ove godine.

Policija je zaplijenila 500 kg kokaina na Božić, a nešto ranije je od istog kartela zaplijenila 606 kg kokaina vrijednog oko 259 miliona dolara. Radi se o najvećoj zapljeni droge od jednog kartela u historiji.



Istraga pod kodnim imenom Operation Okesi bila je zajednički poduhvat australske federalne policije te policije New South Walesa i australske granične policije.



Govoreći pored stola punog kokaina, policijski komandant Mark Jenkins je pohvalio sve strane koje su učestvovale u akciji bez obzira na to što je bio Božić.



Policija je saopćila da se radi o lokalnom kartelu, ali sa međunarodnim konekcijama, koji je krijumčario kokain preko Sydneyja pomoću komercijalnih ribarskih čamaca.



Prva zapljena je obavljena u martu ove godine na Tahitiju, kada je kartel pokušao prokrijumčariti 606 kg kokaina u Australiju.



Policija je ranije ovog mjeseca slijedila ribarski čamac iz riblje tržnice u Sydneyju do obale New South Walesa, a u božićnoj noć je jedan čamac s većeg broda stigao u Parsley Bay u Brooklynu. Policija ga je opkolila, zaplijenila 500 kg kokaina i uhapsila sedam osoba. U naredna četiri dana je uhapšeno još osam osoba. Uhapšeni su u dobi između 29 i 63 godine.