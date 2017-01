Atina odbila izručenje turskih vojnika koji su nakon pokušaja puča pobjegli u Grčku

Grčki Vrhovni sud donio je odluku kojom se ne dozvoljava ekstradicija osam turskih vojnika koje vlasti u Ankari sumnjiče za upletenost u pokušaj državnog udara izvedenog u julu 2016. godine.

Foto: EPA

Podsjećamo, osam muškaraca pobjeglo je helikopterom iz Turske na teritoriju Grčke u noći neuspješno izvedenog državnog udara. Oni tvrde da nisu učestvovali u organizaciji tog događaja.



Republika Turska zahtijeva od Grčke izručenje svojih državljana kako bi im se sudila za izdaju, dok osam vojnika smatra kako će im u tom slučaju životi biti u opassosti.



Slučaj je zbog toga predstavio diplomatski izazov u odnosima Atine i Ankare. Viši državni tužitelji smatrali su kako Atina ne bi trebala dozvoliti ekstradiciju vojnika pozvavši se na odbranu ljudskih prava.



Odluka Višeg suda je konačna i protiv nje ne može biti uložena žalba, tako da osam vojnika, od kojih su tri majora, tri kapetana i dva narednika, zasada ostaju u Grčkoj.



Odluka grčkog Vrhovnog suda dodatno komplikuje odnose dvije članice NATo-a koje ovih dana pokušavaju doći do dogovora koji se tiče boljeg funkcionisanja Kipra.



U jeku pokušaja državnog udara, na desetine hiljada građana u Turskoj doživjelo je neku vrstu progona, od hapšenja do otkaza. Val kažnjavanja dotakao je sve grane vladinih službi i resora, uključujući vojsku i nastavnike.



Kritičari predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana tvrde kako je on iskoristio neuspjeh puča u svoju korist, odnosno kako se dao u protjerivanje i zatvaranje svih osoba koje bi mogle predstavljati opasnost po njegovu vladavinu koja sve više liči na diktaturu.