Abedi napad u Manchesteru planirao godinu dana

Salman Abedi planirao je napad u Manchesteru najmanje godinu dana, piše Daily Mail.

List navodi da je Abedi otvorio račun u banci oko 12 mjeseci prije napada, koji nije bio korišten dok nije kupio eksere i zavrtnje u nekoliko specijalizovanih prodavnica. On je tada, također, nabavio i potreban alat.



Abedi (22) je, da ne bi izazvao sumnju, u dva navrata putovao da nabavi eksploziv.



Vjeruje se da je kupio eksploziv prije odlaska u Libiju sredinom aprila, objavio je ranije Times.



Pet dana prije napada, Abedi se vratio iz Tripolija preko Istanbula i Dusseldorfa.



Eksperti u policiji kažu da mu je bilo potrebno više mjeseci da nauči kako da sklopi eksplozivnu napravu.



"Ovo nije nešto što možete da sastavite tako što pratite uputstva u knjizi ili gledate video na YouTubeu. On je vjerovatno proveo određeno vrijeme u Libiji gdje su mu pokazali kako se to radi", rekao je bivši londonski policijac David Videcette.



Policija je u stanu Abedija pronašla pravu fabriku sa eksplozivnim hemikalijama i mnogim drugim komponentama.



List Telegraph objavio je ranije, pozivajući se na sigurnosne izvore, da je bilo dovoljno materijala "za dvije ili tri bombe".