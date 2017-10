Zaev: Završimo priču o Balkanu kao buretu baruta

Zoran Zaev (Foto: EPA)

Vrijeme je da završimo priču o Balkanu kao buretu baruta i da se okrenemo budućnosti, poručio je makedonski premijer Zoran Zaev na konferenciji za novinare kojom je završen Samit 100 poslovnih lidera jugoistočne Europe.

"Nadam se kako smo danas ohrabrili okupljene biznismene iz cijele regije da krenu u nove poslove i da otvaraju nova radna mjesta. Našoj regiji potreban je godišnji rast gospodarstva od pet posto kako bismo dostigli razvijene zemlje Europske unije. Uvjeren sam da ovakvim inicijativama i na ovakvim samitima možemo napraviti puno dobih stvari", kazao je Zaev.



Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić kazao je kako je zadatak svih vlada u regiji stvaranje povoljnijeg poslovnog okruženja kako bi se potaknuli domaći i strani investitori da počnu rješavati ključni makroekonomski problem, a to je otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje mladih ljudi, javlja izvjestitelj Fene iz Skopja.



"Ekonomska suradnja i regionalno povezivanje na putu ka našem glavnom cilju, a to su europske integracije, na vrhu je prioriteta rada svih vlada zapadnog Balkana i ja sam uvjeren da smo svi svjesni naše odgovornosti", dodao je Zvizdić.



Premijeri zemalja regije po šesti put u posljednjih pola godine nalaze se na istom mjestu, podsjetio je crnogorski premijer Duško Marković, dodavši kako je to jasan znak da su međusobni odnosi u regiji sve bolji.



"Crna Gora i dalje će snažno podržavati ovu novu praksu direktnih razgovora i intenzivnih susreta lidera država regije, jer to je najbolji način da izbjegnemo nesporazume, uspostavimo povjerenje i ostvarimo naš ključni cilj, a to je bolji život svih naših građana", kazao je Marković.



Ranije danas Zvizdić je s makedonskim premijerom razgovarao o intenziviranju suradnje dviju zemalja, s naglaskom na boljem transportnom povezivanju.



"Razgovarali smo o mogućnosti uspostave aviolinije između Sarajeva i Skopja što bi značajno pomoglo privrednicima. Vrlo brzo ćemo potpisati i ugovor o mogućnosti ulaska u naše dvije zemlje s ličnim kartama što će dodatno unaprijediti naše odnose", kazao je Zvizdić.



Samit 100 jedinstvena je poslovna inicijativa, pokrenuta 2011. godine, koja okuplja ključne poslovne ljude Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Albanije, s idejom povezivanja gospodarstava tih zemalja i ubrzanja gospodarskog rasta.



Organizatori ovogodišnjeg samita, koji je održan u makedonskoj prijestolnici, su Alkaloid Skopje, Bosna Bank International (BBI), ASA Group, Atlas Foundation, Hrvatska udruga poslodavaca, Srpska asocijacija menadžera i Združenje Manager iz Slovenije.