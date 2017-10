Vučić: Opozicija me ne bi pobijedila do 2040. godine

Foto: Nedim Grabovica/Klix.ba

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će mu ovo, najvjerovatnije, biti posljednji mandat, ne zbog onih koji ga napadaju, već da je to njegova odluka.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će mu ovo, najvjerovatnije, biti posljednji mandat, ne zbog onih koji ga napadaju, već da je to njegova odluka.

Vučić je, komentarišući kritike koje svakodnevno doživljava od opozicije, u medijima i na društvenim mrežama, za RTV Pink rekao da ga oni ne bi pobijedili do 2040. godine.



Na pitanje da li Srbija ima kapacitet da sačuva svoju nezavisnost, Vučić je istakao da Srbija "sjedi na svojoj stolici", te da niko ne može garantovati do kada će to moći.



"Kada to ne bude moguće imat ćemo neke druge ljude u vladi i na mjestu predsjednika. Mislim da je jedini ispravan pravac, očuvati nezavisnost", dodao je Vučić.



On je rekao da pritisci neće stati, da velike sile i zapad neće odustati od Kosova, te poručio da Srbija ne smije biti pasivna i da mora ponuditi rješenja koja imaju veze sa realnošću.



"Naše je da vodimo nezavisnu politiku i da probamo da nađemo istorijski dogovor sa Albancima, to je dobro za budućnost naše djece. Ako doživimo neuspjeh, ništa strašno, pokušali smo", dodao je Vučić.



Govoreći o susretu sa američkim zvaničnikom Brianom Hoyt Yeeom, Vučić je rekao da razgovor nije bilo naročito prijatan, da su glavne teme bile Kosovo i Rusija, te da mu je Yee prenio poruku Amerike, koja podržava "teritorijalni integritet nezavisne države Kosovo".



Vučić je rekao da Srbija sa Hrvatskom treba da gradi dobre odnose. "Ali niko neće moći da napadne Srbiju i sprovede novu 'Oluju', to im obećavam, a ja držim do svoje riječi", istakao je Vučić.