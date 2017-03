Ustavni sud RH: Sabor novim zakonom ne može zabraniti prekid trudnoće

Foto: Index.hr

Nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio prijedloge da se postojeći zakon koji regulira pravo na pobačaj proglasi neustavnim, Hrvatski sabor, koji u dvije godine mora donijeti novi zakon, ne može zabraniti prekid trudnoće, pojasnio je u četvrtak predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

Nakon što je Ustavni sud Republike Hrvatske odbacio prijedloge da se postojeći zakon koji regulira pravo na pobačaj proglasi neustavnim, Hrvatski sabor, koji u dvije godine mora donijeti novi zakon, ne može zabraniti prekid trudnoće, pojasnio je u četvrtak predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović.

"Zakonodavno rješenje po kojem je dopušten prekid trudnoće do 10 sedmica nije protuustavno. Ako bi Sabor odlučio suprotno to bi bilo protivno odluci Ustavnog suda", kazao je Šeparović, javila je Hina.



"Ukoliko bi se dogodilo da Hrvatski sabor ne bi poštivao ovu odluku preuzeo bi na sebe političku odgovornost da izaziva ustavnu krizu", pojasnio je Šeparović. Dodao je da je nakon ove odluke i prostor za eventualni referendum "vrlo sužen".



Šeparović je naglasio da sud pritom "ne smatra da postoji ustavno pravo na pobačaj kao ljudsko pravo nego da postoji pravo na privatnost žene koja uključuje pravo na slobodu izbora".



Ostajanjem u drugom stanju (bilo planirano ili neplanirano, na dobrovoljan način ili kao posljedica nasilja) žena se ne odriče prava na samoodređenje. Svako ograničenje odlučivanja žene u autonomnom samoostvarenju, pa tako i želi li iznijeti trudnoću do kraja, predstavlja miješanje u njezino ustavno pravo na privatnost, stoji u obrazloženju odluke.



Ustavni sud ističe da pitanje "kada počinje život" nije u nadležnosti Ustavnog suda.



"U nadležnosti Ustavnog suda preispitati je zakonodavstvo kojim se uređuje pitanje prekida trudnoće, kako bi ocijenio je li ono u suglasnosti s ustavnim načelima i vrijednostima, odnosno je li njime ostvarena pravedna ravnoteža između suprotstavljenih prava i interesa do kojih neizbježno dolazi u složenim pitanjima poput ovog - pravo žene da sama odluči o prekidu trudnoće i interesa društva da zaštiti život nerođenog bića. Drugim riječima, zadaća je Ustavnog suda ocijeniti je li zakonodavac u okviru široke slobode procjene pravilno balansirao njihova prava i interese", ističu na sudu.



Polazeći od navedenih načelnih stajališta, Ustavni sud utvrdio je da je u suglasnosti s Ustavom zakonodavno rješenje prema kojem se prekid trudnoće može obaviti na zahtjev žene do isteka 10. tjedna trudnoće, a nakon toga, u suglasnosti nadležnog tijela, samo ako se na temelju medicinskih indikacija utvrdi da se na drugi način ne može spasiti život ili otkloniti narušenje zdravlja žene za vrijeme trudnoće, porođaja ili poslije porođaja, ako se može očekivati da će se dijete roditi s teškim tjelesnim ili duševnim manama, kad je do začeća došlo u vezi s izvršenjem određenih kaznenih djela, odnosno kada prijeti neposredna opasnost za život ili zdravlje trudne žene ili ako je prekid trudnoće već započet.



Tzv. zakon o pobačaju, službenog naziva Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, donesen je još 1978. a njegovu ocjenu ustavnosti je 1991. zatražila udruga Hrvatski pokret za život i obitelj. Naknadno su ukidanje zakona zatražile još neke udruge i pojedinci.