U Srbiju dosad stigla četiri MIG-a 29, do kraja sedmice stižu još dva

U Beograd su stigla četiri od ukupno šest ruskih borbenih zrakoplova MIG-ova, koliko će ih Vojska Srbije dobiti do kraja sedmice u okviru dogovorenog paketa ruske donacije, koja će Srbiju stajati 180 miliona eura.

Ugovoreni paket podrazumijeva kompletnu modernizaciju 10 aviona MiG 29 - postojeća četiri Vojske Srbije i šest koje Srbija od Rusije dobija kao donaciju, a još dva rasklopljena MIG-a bit će dopremljena iz Rusije do petka.



Ruski portal Sputnjik piše kako će tih 10 aviona "parirati novim letjelicama u sustavu zrakoplovstava Mađarske, Rumunjske, ali i Hrvatske, ako dobiju američke polovne F 16".



"To je faktor odvraćanja od prvih susreta u slučaju bilo kakve avanturističke namjere bilo koje susjedne države. Za neki rat protiv NATO-a to naravno nije dovoljno, ali je dovoljno da zadržite ambicije susjednih zemalja, da ne sanjaju bilo kakvu vrstu vojne avanture protiv Srbije“, ocjenjuje za Sputnjik vojni analitičar Miroslav Lazanski.



On navodi kako će Srbija u okviru tih 180 miliona eura dobiti rezervne motore, rakete dugog dometa zrak-zrak, koje Vojska Srbije dosad nikad nije imala, te rakete zrak-zemlja s laserskim navođenjem.



"To je zaista radikalna modernizacija lovačke avijacije Srbije", ustvrdio je Lazanski za Sputnjik.



Večernje novosti pišu u srijedu da je, dok su iz Rusije transportnim zrakoplovom "Antonov" slijetali lovac i MG-29 za Vojsku Srbije, Zagreb otvarao ponude za nabavku novih borbenih zrakopolova za hrvatske Oružane snage.



"Srpski MIG-ovi na Balkanu uskoro će dobiti konkurenciju u vidu švedskih gripena ili američkih F-16, koji će ući u hrvatsku vojsku", navode Večernje novosti..



Do petka bi na vojni aerodrom Batajnica trebala stići i preostala dva lovca, nakon čega će ruski i srpski stručnjaci početi sklapanje ukupno četiri jednosjeda i dva dvosjeda.



Šest zrakopolova MIG 29 bit će predstavljeni na svečanosti povodom Dana oslobođenja Beograda, kojoj će nazočiti i ruski ministar obrane Sergej Šojgu, a potom slijedi njihov detaljni remont i modernizacija u zrakopolovno-tehničkom zavodu "Moma Stanojlović".



Dogovor o paketu donacije naoružanja i vojne opreme Rusije Srbiji objavljen je u prosincu 2016. godine, kad je najavljeno da će Moskva pokloniti Beogradu šest korištenih zrakoplova MiG-29 čija će modernizacija koštati između 180 i 230 milijuna eura, uz objašnjenje kako bi Srbiju nabava tih zrakopova stajala oko 600 milijuna eura.



"Ako biste računali da takve zrakoplove kupujemo, stajali bi nas oko 600 milijuna eura. Onda možete vidjeti koliko smo dobili povoljne cijene i koliko smo dobili na poklon, bar kada je riječ o zrakoplovima“, izjavio je u prosincu 2016. tadašnji premijer Aleksandar Vučić u Moskvi, gdje je s ruskim ministrom obrane razgovarao o vojnom aranžmanu Ruske Federacije i Srbije.