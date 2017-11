U Londonu uhapšen Ivica Todorić, bivši čelnik “Agrokora”

Ivica Todorić (Foto: Jutarnji list)

Ivica Todorić je u rukama britanske policije u Londonu kojoj se sam predao, javljaju hrvatski mediji.

"Hrvatska policija zaprimila je obavijest da je Ivica Todorić (1951.) u 9:04 sati po lokalnom vremenu pozvan u Charing Cross Police Station u Londonu gdje je i uhapšen temeljem Evropskoga naloga za hapšenje kojeg je po nalogu ŽDO-a Zagreb raspisala hrvatska policija", saopćeno je na stranici MUP-a Hrvatske.



"Sve je to u skladu s nalogom za hapšenje i sad slijedi uobičajna procedura. Todorić ima prava kao okrivljenik i ne mogu spekulirati o nekim terminima izručenja. Ovo je bilo očekivano i ne vidim da se drugačije moglo ići u ovom slučaju", kazao je premijer Hrvatske Andrej Plenković.



Advokat Veljko Miljević rekao je za hrvatski N1 kako bi se proces izručenja Todorića mogao odužiti predugo ukoliko se on bude protivio tome da bude izručen Hrvatskoj. Situacija bi se dodatno zakomplikovala ukoliko Todorić bude i dalje tvrdio da je cijeli postupak motiviran političkim razlozima, a ne pravnim.



"Procedura u tim slučajevima traje čak i šest puta duže. Ukoliko se stvori takav stav da je cijeli postupak izdavanja potjernice ishođen na temelju rješenja o određivanju pritvora koje je doneseno na osnovu rješenja o istrazi do koje je došlo na političkim motivima, ta da se u toj državi koja treba izvršiti izručenje itekako istražuje. U svakoj državi postoje razlozi koji spadaju u Zakon o međunarodnopravnoj pomoći u krivičnim stvarima gdje su predviđeni razlozi zbog kojih jedna država neće izručiti nijednoj drugoj državi koja se goni iz političkih razloga", rekao je Miljević.



U slučaju da pristane na izručenje, postupak bi trebao trajati nešto duže od 10 dana kada policija obje države vrši tehničke provjere i zaključuje ugovor o izručenju.



Podsjećamo, Hrvatska je raspisala Europolovu potjernicu za njim prošle sedmice, a Todorić je putem svog bloga napisao kako hrvatske vlasti sve vrijeme znaju njegovu tačnu adresu. Kazao je kako se nikada nije skrivao te da mu je savjest čista.



Todorić je jedini osumnjičeni u aferi "Agrokor" za kojeg je zatražen pritvor, a Tužilaštvo Hrvatske tereti ga za pronevjeru više od milijardu kuna (130 miliona eura). Prema informacijama 24sata.hr, Todorić planira od britanskog suda tražiti da ga oslobodi, a zauzvrat bi dao novac za kauciju.



Ako taj scenarij i prođe, sud tek treba odrediti koliko bi to novca bilo.