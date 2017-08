Toplotni val koji je pogodio dijelove Evrope dobio ime Lucifer, najugroženiji Italija i Balkan

U dijelovima jugoistočne i istočne Evrope izmjerene su temperature iznad 40 stepeni celzija. Reuters piše da je ovaj dio Evrope pogođen toplotnim valom, kojeg su Italijani nazvali Lucifer, rasplamsao šumske požare, oštetio usjeve, aktivirao crvene meteoalarme i donio prve žrtve.

Evropska meteorološka služba Meteoalarm izdala je crveno upozorenje za deset država. u njihovom saopćenju navedeno je da su najgore pogođeni Italija i Balkan, ali i područje sjevernijih područja poput južne Poljske.Od posljedica ovog toplotnog vala život su izgubile najmanje dvije osobe - jedna u Rumuniji, a jedna u Poljskoj, a mnogi su zatražili ljekarsku pomoć zbog toplotnog udara, sunčanice i drugih zdravstvenih problema uzrokovanih ekstremnim vremenskim uslovima.Reuters navodi kako se u Albaniji, koja je pomoć zatražila i od Evropske unije, 300 vatrogasaca borilo da ugasi 75 šumskih požara. Vatrogasci su imali pune ruke posla i u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Makedoniji, a vlasti ovih zemalja savjetovale su građanima da ostanu u zatvorenim prostorima i povećaju unos vode u organizam.Dužnosnici Bosne i Hercegovine izjavili su kako su toplotni val i suša skoro prepolovili poljoprivrednu proizvodnju koja čini 10 posto ekonomske proizvodnje zemlje. Sličan je izvještaj i u susjednoj Srbiji. Stručnjaci ističu kako bi suša moga smanjiti proizvodnju kukuruza i soje za trećinu.U našoj državi sutra će preovladavati sunčano i vruće. Jutarnje temperature iznosit će od 19 do 25, na jugu od 24 do 29, a dnevne od 32 do 38, na jugu i sjeveru do 42 stepena. Najtopliji period meteorolozi očekuju u nedjelju, 6. augusta.Zbog ekstremne topline u Italiji su vinogradari počeli berbu grožđa ranije nego inače. U novinama La Stampa saopćeno je kako berba grožđa nikada nije počela prije 15. augusta.Italijanska vlada izdala je crveno upozorenje za 26 gradova, uključujući Veneciju i Rim gdje su, zbog dugotrajne suše, isključene mnoge fontane.