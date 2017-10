Todorićeva vila prodana za više od osam miliona eura

Foto: Index.hr

Villa Castello Ivice Todorića prodana je za osam miliona eura, međutim helikopter i jahta više nisu na prodaju i to zbog činjenice što su opterećeni založnim pravima, saopćeno je danas iz Agrokora.

Villa Castello Ivice Todorića prodana je za osam miliona eura, međutim helikopter i jahta više nisu na prodaju i to zbog činjenice što su opterećeni založnim pravima, saopćeno je danas iz Agrokora.

Riječ je o nekretnini s posjedom koji se nalazi u Medveji u općini Lovran u blizini Opatije, objavili su iz kompanije. Villa Castello smještena je uz more i sagrađena je 1916. godine u arhitektonskom stilu neoklasicizma.



Agrokor planira prodati niz svojih firmi kako bi smanjio dug od 56 milijardi kuna koji ima, objavljeno je danas u sjedištu Agrokora gdje je vanredna uprava predstavila plan poslovanja do 2020. godine, prenose hrvatski mediji.



Prodajom tih firmi i njihovih nekretnina očekuje se 40 miliona eura prihoda za četiri godine.



Vanrednog povjerenika Antu Ramljaka novinari su pitali šta sve ovo znači za radna mjesta i hoće li doći do zatvaranja Konzumovih prodavnica.



"Određeni broj dućana će biti zatvoren, ali mi i vi znate da imamo poslovično problema s radnom snagom. Nama radna snaga treba. Određeni broj će biti prebačen na nove lokacije. Neće biti nekih velikih otpuštanja. Neće biti masovnih otpuštanja", rekao je Ramljak.



"Nama prihod više nije prioritet. Isključivo gledamo na svaki trošak u kompanijama. Konzum je imao sulude troškove najmova, to smo sad srezali na pola", rekao je Ramljak. Također je dodao da su vjerovnici pozdravili ove planove i dali punu podršku da nastave ovako.