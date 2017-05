Srbija: Tokom noći srušen dio džamije u Zemun Polju, članovi Islamske zajednice se okupljaju

U Zemun Polju u Srbiji je tokom noći srušen vjerski objekat koji je podigla Islamska zajednica, a koji je izgrađen nelegalno.

Akcija rušenja je počela u toku noći, između 3:00 i 4:00 sata poslije ponoći, članovi Islamske zajednice obavijestili su jedne druge putem društvenih mreža te su se počeli okupljati ispred objekta.



Veliki broj policijskih službenika osiguravao je područje, a rušio se molitveni prostor.







Uklanjanje ovog objekta u Zemun Polju bilo je planirano za četvrtak, ali se od toga odustalo jer se okupio veliki broj građana koji su spriječili rušenje. Imam Emin Zejnulahu je jučer potvrdio da je riječ o nelegalno građenom objektu, ali da je to pitanje slobode vjere.



Zejnulahu je rekao da je došlo do nerazumijevanja između opštinske vlasti i Islamske zajednice, ali da misli da će se postići dogovor, piše RTS.



"Posljednja informacija koja je došla do nas je da se policija povlači i da ćemo muftija i ja biti pozvani od strane nadležnih na razgovor u toku sljedeće nedjelje da nađemo neko zajedničko rešenje za ovaj objekat, za ove građane, što me veoma raduje", ističe Zejnulahu.



Prema njegovim riječima, riječ je o objektu vjersko-prosvjetnog karaktera koji nije komercijalan.



"Već godinama želim da ovaj narod socijalizujem, da budu ravnopravni građani ove zemlje i da ne žive jedni pored drugih, već jedni sa drugima", rekao je Zejnulahu.



Izgradnja objekta je počela prije četiri godine.