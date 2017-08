Srbija je u ponedjeljak povukla osoblje iz svoje Ambasade u Skoplju, što makedonska javnost većinski smatra neodmjerenom reakcijom zvaničnog Beograda. Tim više što još uvijek nije obrazloženo šta znači "ofanzivno djelovanje prema Srbiji". Makedonski stručnjaci datu situaciju objašnjavaju kao nervozu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića zbog opredjeljenja nove Vlade Makedonije da pristupi NATO-u.

Foto: Twitter

Srbija u svojoj tradicionalnoj ulozi vječitog izazivača vješto fabrikuje obavještajne i druge krize u regionu, samo se akteri mijenjaju. Hrvatska, kao druga strana iste nacionalističke kovanice, pruža najžešći otpor, dok u zemljama poput Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Kosova nailaze na slabiji politički otpor.Dželal Hodžić, kolumnista iz Skoplja, kazao je za Klix.ba da rukovodstvo Srbije, osim što nije obrazložilo šta znači ofanzivno djelovanje prema Srbiji, nije obrazložilo ni kako to ofanzivno djelovanje može dolaziti iz Skoplja."Još uvijek nema konkretnih informacija. U Makedoniji se povlačenje srbijanskog osoblja iz Ambasade Republike Srbije doživljava kao neodmjerena reakcija zvaničnog Beograda", kazao je Hodžić, dodavši da ovakav potez Srbija nije povukla ni kad ih je NATO bombardovao preko zračnog prostora Makedonije.Hodžić objašnjava da Srbija pokazuje jednu nervozu koja proizlazi iz toga da je nova Vlada Makedonije iskazala suštinski volju da Makedonija bude 30. članica NATO-a."Makedonija ima čistu situaciju, gdje želi dobre odnose sa Srbijom, kao i sa svim susjedima. Vlada pokazuje veliku želju da intenzivira put ka NATO-u i Evropskoj uniji. Srbija se deklarativno zalaže za dobre odnose, no ovaj skandal pokazuje da postoji neka nervoza. Makedonija je priznala Kosovo, pratit će većinu članica EU i za neke druge odluke glede Kosova", istakao je Hodžić.Dodao je da to u praksi ne može biti dovoljan razlog da se odnosi dviju država pogoršaju, već samo izgovor za ostale eventualne korake koje bi Srbija preuzela ako krene u pravcu narušavanja dobrih odnosa."Na kraju, pored svih oscilacija, vjerujem da će odnosi Makedonije i Srbije i ubuduće biti dobri. Srbija se sada ponaša kao dijete ljuto što je ostalo bez svoje igračke. Šta tačno žele postići tom nervozom još nije jasno", kazao je Dželal Hodžić za Klix.ba.Istakao je da Srbija, nažalost, još nije prihvatila realno stanje, kao ni svoje greške i posljedice tih grešaka od ranih devedesetih godina."Danas je Hrvatska članica EU i NATO-a, Bosna i Hercegovina i Makedonija su nezavisne države koje isto imaju svoj put ka NATO-u i EU, a i Kosovo je priznato od većine zemalja EU i SAD-a. Ukoliko Srbija želi biti konstruktivan faktor na Zapadnom Balkanu, mora prihvatiti tu realnost, kao i da ovaj region ima svoj put ka EU i NATO-u. Ukoliko se Srbija odluči da živi u devedesetim godinama onda ćemo i ubuduće gledati ovakve scene koje dolaze iz Beograda, prema njihovim susjedima", poručio je Hodžić.Kako određeni srbijanski mediji doživljavaju novonastalu situaciju između Srbije i Makedonije najbolje dokazuju naslovnice tabloida koji su mahom pod kontrolom predsjednika Vučića, aludirajući na to da je Makedonija Srbiji objavila čak i neku vrstu rata, zabila nož u leđa i slično.Srbija je slične krize u proteklom periodu proizvodila i u Bosni i Hercegovini, kada se na žestokom udaru srbijanskih zvaničnika i medija našla Obavještajno-sigurnosna agencija BiH koja je navodno prisluškivala zvaničnike iz Srbije. U isto vrijeme vlasti u Srbiji uhapsile su dva obavještajca koji su otvoreno priznali da su 2015. godine bili na tajnoj misiji u Potočarima kada je napadnut premijer Srbije Aleksandar Vučić.Gotovo kontinuirano se takve krize proizvode na Kosovu, a one su intenzivirane nakon što je Ramuš Haradinaj, kosovski političar, ponovo oslobođen. On je bio uhapšen pa pušten u Francuskoj na zahtjev Srbije, a na koncu izručenje nije odobreno. O ratu i sukobima se otvoreno govorilo na obje strane.U Crnoj Gori se slična situacija desila nakon pokušaja puča pod ruskom komandom, a kriza je također proizvedena zbog opredjeljenja zemlje za ulazak u NATO.Hodžić je podsjetio na incident kad je biran novi predsjednik makedonskog Sobranja, u kojem je masa ljudi ušla u Sobranje i pokušala to spriječiti."Bila je napadnuta nova parlamentarna većina, na čelu sa Zoranom Zaevom, današnjim premijerom države. Makedonski mediji su u toj masi koja je upala u Sobranie prepoznali jednog uposlenika ambasade Srbije. Bio je to diplomatski skandal za koji je bilo najavljeno da će biti riješen kako bi se odnosi normalizirali", zaključio je Hodžić za Klix.ba.