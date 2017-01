Srbija od Bjelorusije nabavlja MiG-ove i raketni sistem "Buk"

Ministar odbrane Srbije Zoran Đorđević izjavio je da će Bjelorusija Srbiji pokloniti raketne sisteme Protivvazduhoplovne odbrane /PVO/ tipa "Buk" i avione MiG 29, s tim što će Srbija platiti njihov remont i modernizaciju.

Foto: EPA

Đorđević je naveo da bi ta dva diviziona sistema Srbiji trebalo da budu isporučena naredne godine i naglasio da je taj važan aranžman za Srbiju dogovoren prilikom razgovora premijera Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Bjelorusije Aleksandra Lukašenka u Minsku.



"Time će, uz rusku donaciju MiG-ova 29 po sličnom principu, domaći sistem PVO, čija su okosnica upravo raketni sistemi i lovačka avijacija, biti znatno unaprijeđen i modernizovan", rekao je Đorđević za "Politiku".



On je istakao da veliki prostor za saradnju Bjelorusije i Srbije postoji i kada je riječ o remontima i modernizaciji raznih sistema naoružanja ruskog porijekla.



"Sa druge strane, oni su zainteresovani za raketna goriva i još neke proizvode naše namjenske industrije. Pokazana je i inicijativa za osnivanje zajedničkih srpsko-bjeloruskih firmi iz oblasti odbrambene industrije, radi zajedničkog nastupa na trećim tržištima, i to onim prestižnim, kao što su Rusija i države EU", naveo je Đorđević.



On je dodao da će detalji vojne saradnje Srbije i Bjelorusije biti dogovarani od maja, za kada je predviđeno osnivanje zajedničkog tijela za saradnju u oblasti odbrane.



Kada je riječ o ruskoj donaciji vojne tehnike, Đorđević očekuje da će šest MiG-ova 29 uskoro biti na aerodromu u Batajnici.