Predstavljanje Nacrta zakona o fomiranju vojske Kosova, Srbi bojkotuju

U Prištini će sutra biti održana sjednica kosovskog parlamenta na kojoj treba da bude predstavljen nacrt izmjena i dopuna zakona o transformaciji kosovske bezbjednosne službe u oružane snage Kosova.

Srpska lista danas je saopštila da neće učestvovati u radu parlamenta i da će do daljeg nastaviti bojkot centralnih kosovskih institucija započet poslije usvajanja zakona o Trepči 8. oktobra prošle godine.



Za usvajanje nacrta izmjena i zakona o trasformaciji potrebna je prosta većina od prisutne nadpolovične većine poslanika ili 32, jer kosovski parlament broji 120 poslanika od kojih je deset Srba.



Američka administracija i generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg upozorili su da je neprihvatljivo formiranje oružanih snaga samoproglašenog Kosova mimo ustava.



Uprkos tim direktnim upozorenjima, predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači ne odustaje od namjere da formira vojsku Kosova.



Tači je tim povodom večeras održao i konferenciju za novinare na kojoj je rekao da su zvaničnici NATO-a, Stoltenberg i Ambasada SAD u Prištini iznijeli zabrinutost i savjetovali da se transformacija obavi kroz izmjene i dopune ustava Kosova, što podrazumijeva i podršku dvije trećine srpskih poslanika ili njih sedam od ukupno deset.



On je dodao da su sagovornici ukazali da su neprihvatljive jednostrane akcije, ali je poručio da neće povući prijedlog ako mu međunarodni partneri, posebno SAD, ne daju garancije da će "Beograd odustati od daljih pritisaka na Srbe u kosovskim institucijama".



Sjednica parlamenta u Prištini zakazana je za 10.00 sati. Do tada premijer Kosova Isa Mustafa treba da pripremi prečišćen tekst Nacrta zakona.